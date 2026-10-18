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जैसलमेर

jaisalmer: पंचायत चुनाव में जाति के गणित पर भारी पडऩे लगा विकास और भरोसे का सवाल

पंचायत चुनाव में गांवों का सियासी गणित अब केवल जातिगत समीकरणों तक सीमित नहीं, उम्मीदवार की छवि भी अहम। चौपालों से घरों तक चल रही चर्चाओं में व्यक्तिगत भरोसे, सामाजिक भागीदारी और विकास की समझ को मिल रही जगह। स्थानीय समस्याओं के समय सक्रियता और ग्रामीणों से जुड़ाव प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने की बड़ी कसौटी बन रहे हैं।
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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Oct 18, 2026

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जैसलमेर. गांव की चौपाल पर जब पंचायत चुनाव की चर्चा छिड़ती है, तो बात केवल किस जाति का कितना समर्थन है, इस पर आकर नहीं ठहरती। उम्मीदवार कौन है, गांव के लोगों के बीच उसकी छवि कैसी है, उसने समस्याओं के समय कितनी भागीदारी निभाई और गांव के विकास को लेकर उसकी समझ क्या है...ऐसे सवाल भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बनते हैं। ग्रामीण राजनीति में जातिगत समीकरण अब भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ व्यक्तिगत भरोसे और विकास की अपेक्षाओं का संतुलन उम्मीदवारों के सामने नई चुनौती खड़ी करता है।

पंचायत चुनाव की खासियत यह है कि यहां मतदाता उम्मीदवार को केवल राजनीतिक पहचान से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार और स्थानीय संबंधों के आधार पर भी परख सकते हैं। गांव में रहने, सामाजिक आयोजनों में भागीदारीए विवादों के समय भूमिका और आम लोगों तक पहुंच जैसे पहलू किसी उम्मीदवार की छवि बनाने में अहम होते हैं। यही वजह है कि चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाने के साथ लोगों का विश्वास बनाए रखना भी जरूरी हो जाता है।

जातिगत समीकरण आधार, लेकिन जीत का अकेला पैमाना नहीं

ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत पहचानए सामाजिक रिश्ते और पारिवारिक संपर्क चुनावी रणनीति को प्रभावित करते हैं। कई बार यही समीकरण उम्मीदवार को शुरुआती समर्थन दिलाने में मदद करते हैं। इसके बावजूद गांव की जरूरतों और स्थानीय समस्याओं को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। पेयजल संकट, क्षतिग्रस्त सडक़ें, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ ऐसे मुद्दे हैं, जिनका असर सीधे ग्रामीण परिवारों पर पड़ता है। मतदाता इन समस्याओं के समाधान को लेकर उम्मीदवार की गंभीरता और उसकी कार्यक्षमता का आकलन कर रहे हैं।

पुराने चेहरों की पहचान बनाम नए उम्मीदवारों की उम्मीद

स्थानीय राजनीति में लंबे समय से सक्रिय उम्मीदवारों के पास परिचयए संपर्क और पुराने संबंधों का आधार होता है, लेकिन उनके सामने अपने कामकाज और उपलब्धियों को लेकर सवालों का जवाब देने की चुनौती भी रहती है। दूसरी ओर, नए उम्मीदवार बदलावए नई सोच और बेहतर जनसंपर्क के भरोसे मतदाताओं तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, केवल नया चेहरा होना स्वीकार्यता की गारंटी नहीं है। ग्रामीणों के बीच विश्वसनीयता कायम करने और अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करने के बाद ही कोई उम्मीदवार प्रभावी चुनौती पेश कर सकता है।

चौपालों की चर्चा में स्थानीय जरूरतों का हिसाब

चुनावी चर्चाओं में गांव की बुनियादी सुविधाओं के साथ भविष्य की जरूरतें भी जगह बना सकती हैं। युवाओं के लिए रोजगार, खेल मैदान और डिजिटल सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं, जबकि किसानों और ग्रामीण परिवारों की अपेक्षाएं, पानी, सडक़, बिजली और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हो सकती हैं। इन प्राथमिकताओं का महत्व गांव और परिवार के अनुसार बदलता है। ऐसे में उम्मीदवारों के लिए एक जैसे वादे दोहराने के बजाय स्थानीय समस्याओं को समझना और उनके समाधान की स्पष्ट दिशा सामने रखना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

चुनावी चर्चा के पांच प्रमुख आधार

-जातिगत समर्थन और सामाजिक संबंधों का प्रभाव।

-उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि और लोगों तक पहुंच।

-पुराने कामकाज, अधूरे वादे और जवाबदेही।

-पेयजल, सडक़, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति।

-नए चेहरों की कार्ययोजना और ग्रामीणों के बीच स्वीकार्यता।

एक्सपर्ट व्यू: स्थानीय चुनाव में छवि और जवाबदेही का महत्व

राजनीतिक विश्लेषण के नजरिए से पंचायत चुनाव में जातिगत समीकरण, व्यक्तिगत छवि और विकास के मुद्दों को अलग-अलग करके नहीं देखा जा सकता। सामाजिक समर्थन उम्मीदवार को आधार दे सकता है, जबकि व्यवहार, जनसंपर्क और कामकाज उसकी स्वीकार्यता को प्रभावित कर सकते हैं। मतदाता किस मुद्दे को कितना महत्व देते हैं, यह प्रत्येक गांव के स्थानीय हालात और उम्मीदवारों के विकल्पों पर निर्भर करता है। इसलिए चुनावी चर्चा से बदलते रुझानों के संकेत तो मिल सकते हैंए लेकिन किसी एक कारक को निर्णायक मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण जरूरी हैं।

-अरविंद माथुर, राजनीतिक विश्लेषक

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Updated on:

18 Oct 2026 08:41 pm

Published on:

18 Oct 2026 08:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: पंचायत चुनाव में जाति के गणित पर भारी पडऩे लगा विकास और भरोसे का सवाल

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