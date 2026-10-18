jaisalmer: पंचायत चुनाव में जाति के गणित पर भारी पडऩे लगा विकास और भरोसे का सवाल

जैसलमेर. गांव की चौपाल पर जब पंचायत चुनाव की चर्चा छिड़ती है, तो बात केवल किस जाति का कितना समर्थन है, इस पर आकर नहीं ठहरती। उम्मीदवार कौन है, गांव के लोगों के बीच उसकी छवि कैसी है, उसने समस्याओं के समय कितनी भागीदारी निभाई और गांव के विकास को लेकर उसकी समझ क्या है...ऐसे सवाल भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बनते हैं। ग्रामीण राजनीति में जातिगत समीकरण अब भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ व्यक्तिगत भरोसे और विकास की अपेक्षाओं का संतुलन उम्मीदवारों के सामने नई चुनौती खड़ी करता है।