23 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

jaisalmer: रामदेवरा में जलापूर्ति के दावे फेल, कहीं दो तो कहीं पांच दिन से पानी का इंतजार

रामदेवरा में कहने को तो घरों में नल कनेक्शन हैं, लेकिन दो से पांच दिनों के लंबे अंतराल के बाद हो रही जलापूर्ति ने जलदाय विभाग के दावों की पोल खोल दी है। पानी की निश्चित समय सारणी न होने से परेशान ग्रामीणों को मजबूरन महंगे दामों पर निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। वहीं विभागीय अधिकारी इस पूरी किल्लत का कारण बिजली कटौती और भंडारण की कमी को बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Updated: 23 Oct 2026, 8:34 PM IST

jaislmer news ramdevra

रामदेवरा क्षेत्र में गहराया पेयजल संकट।

रामदेवरा. घरों में नल कनेक्शन हैं, लेकिन जरूरत के वक्त पानी नहीं मिल रहा। कहीं दो दिन तो कहीं पांच दिन तक जलापूर्ति का इंतजार करना पड़ रहा है। रामदेवरा में पेयजल व्यवस्था की यही हकीकत जलदाय विभाग के एक दिन छोड़कर सप्लाई के दावों पर सवाल खड़े कर रही है। नियमित पानी नहीं मिलने से लोगों को निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। यानी नलों से मिलने वाले पानी की कमी अब जेब पर भी भारी पड़ रही है। कस्बे में पेयजल संकट केवल सप्लाई के अंतराल तक सीमित नहीं है। लोगों की परेशानी यह भी है कि पानी नहीं आने पर अगली सप्लाई कब होगी, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। ऐसे में घरों की जरूरतों के लिए वैकल्पिक इंतजाम करना मजबूरी बन गया है। दूसरी ओर, विभागीय अधिकारियों के जवाब बिजली कटौती और पानी के भंडारण की कमी की ओर इशारा कर रहे हैं।

दावे और हकीकत के बीच फंसे वार्डवासी

जलदाय विभाग का दावा है कि रामदेवरा में एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जा रही है, लेकिन कई वार्डों में यह व्यवस्था प्रभावी नजर नहीं आ रही। कहीं दो तो कहीं पांच दिन तक पानी नहीं पहुंचने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इससे विभाग के निर्धारित आपूर्ति अंतराल और वास्तविक स्थिति के बीच अंतर साफ दिखाई देता है। नियमित सप्लाई नहीं मिलने से लोगों को घरेलू जरूरतों के लिए पानी का इंतजाम खुद करना पड़ रहा है।

बिजली कटौती के साथ स्टोरेज की कमी भी चुनौती

जलदाय विभाग की कनिष्ठ अभियंता सरिता मेघवाल के अनुसार, नाचना की तरफ बिजली कटौती के कारण पानी की सप्लाई बंद रही। पर्याप्त स्टोरेज नहीं होने से गुरुवार को रामदेवरा के कई वार्डों में पानी नहीं पहुंच सका। उनके मुताबिक, पानी का भंडारण उपलब्ध होने पर ही सप्लाई दी जा सकेगी। इस स्थिति में बिजली कटौती के दौरान उपलब्ध पानी का भंडारण और उसका नियोजित वितरण महत्वपूर्ण हो जाता है।

टैंकरों पर खर्च, लोगों की जेब पर दोहरी मार

नियमित जलापूर्ति नहीं होने से निजी टैंकरों पर निर्भरता बढ़ रही है। लोगों को अपनी जरूरत के पानी के लिए अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ रही है। इससे घरेलू बजट पर दबाव बढ़ रहा है। नल कनेक्शन होने के बावजूद टैंकरों से पानी खरीदने की मजबूरी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती है। लोगों की मांग है कि निर्धारित अंतराल पर पर्याप्त पानी पहुंचाया जाए और सप्लाई बाधित होने पर स्पष्ट जानकारी दी जाए। जलदाय विभाग की कनिष्ठ अभियंता सरिता मेघवाल ने बिजली कटौती और स्टोरेज की कमी को गुरुवार को सप्लाई बाधित होने का कारण बताया। वहीं, पोकरण के सहायक अभियंता आशीष सिंह ने कहा कि रामदेवरा में एक दिन छोड़कर पानी दिया जा रहा है। यदि किसी क्षेत्र में सप्लाई की समस्या है, तो इसकी जानकारी लेकर स्थिति का पता लगाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

23 Oct 2026, 8:34 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: रामदेवरा में जलापूर्ति के दावे फेल, कहीं दो तो कहीं पांच दिन से पानी का इंतजार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: दीपावली की चमक महंगी, स्वर्णनगरी में पुताई का खर्च 50 फीसदी तक बढ़ा

jaisalmer news
जैसलमेर

पोकरण से जैसलमेर तक रौनक, बाजारों में खरीदारी की उम्मीदें बढ़ीं

jaisalmer diwali news
जैसलमेर

jaisalmer: अकाल की मार से बेहाल लाठी, पानी और चारे के संकट ने बढ़ाई पशुपालकों की मुश्किलें

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: सत्रह साल के बरकत की मौत से बदली घर की तस्वीर, भाई पर बढ़ा बोझ

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: तीन साल में आठ किलोमीटर सड़क बनीं, बारह किलोमीटर का काम अब तक अटका

pokaran
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.