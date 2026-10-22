jaisalmer: सत्रह साल के बरकत की मौत से बदली घर की तस्वीर, भाई पर बढ़ा बोझ

बरकत की मौत के बाद साजन खां के सामने परिवार की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। जिस छोटे भाई के साथ वह मेहनत करता था, वह अब उसके साथ नहीं है। माता-पिता की मदद करने और घर की जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी अब और अधिक उसके कंधों पर आ गई है। साजन के लिए भाई को खोने का दु:ख है, वहीं दोनों के बीच साझा मेहनत, घर की जिम्मेदारियां और रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा साथ भी खत्म हो गया। परिवार के अनुसार, उस हादसे को भुला पाना संभव नहीं, जिसने एक ही झटके में घर की खुशियां छीन लीं।