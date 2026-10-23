jaisalmer: दीपावली की चमक महंगी, स्वर्णनगरी में पुताई का खर्च 50 फीसदी तक बढ़ा

जैसलमेर. दीपावली पर घर चमकाने की तैयारी इस बार जेब पर भारी पड़ रही है। स्वर्णनगरी में रंगाई-पुताई के काम की मांग बढ़ी तो मजदूरों की उपलब्धता घट गई और वे अब बदले माहौल में दिहाड़ी की बजाय प्रतिफीट के हिसाब से मजदूरी लेने को तरजीह दे रहे हैं, जिसके दाम 4 रुपए प्रतिफीट पुट्टी और पुट्टी मय कलर का भाव 8 रुपए प्रति फीट तक हो गया है, जो महिलाएं और पुरुष पेंटर दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनकी मजदूरी प्रतिदिन 1200 से 1500 रुपए तक पहुंच गई है। ऐसे में घर की पुताई का बजट 20 हजार रुपए से बढकऱ 35 हजार रुपए तक पहुंचने के उदाहरण सामने आ रहे हैं। यानी एक ही काम के लिए 15 हजार रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। त्योहार के साथ पर्यटन सीजन ने भी काम का दबाव बढ़ा दिया है। होटल, रिसॉर्ट, दुकानें और मकान—हर जगह पेंटर्स की मांग है। करीब 3500 पेंटर्स को काम मिला हुआ है, लेकिन कारीगरों की कमी के कारण वे ओवरटाइम करने में कोताही नहीं बरत रहे। बाजार में कारोबार की चमक बढ़ी है, लेकिन घर सजाने वालों के लिए यही चमक महंगी साबित हो रही है।