jaisalmer: रूगेरी तालाब के दलदल में फंसे तीन गोवंश की मौत, पांच गंभीर घायल

लाठी (जैसलमेर). क्षेत्र में गहराते पेयजल संकट के बीच पानी की तलाश में तालाब पहुंचे गोवंश के लिए दलदल जानलेवा साबित हुआ। चांधन क्षेत्र के रूगेरी गांव के पास भोजराज सिंह की ढाणी स्थित तालाब में फंसने से तीन गोवंश की मौत हो गई, जबकि पांच गोवंश गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर गोभक्तों और भादरिया गोशाला की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव अभियान शुरू किया। करीब तीन से चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दलदल में फंसे गोवंश को बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि शुक्रवार रात पानी पीने के लिए गोवंश का झुंड तालाब पहुंचा था। इस दौरान कई पशु दलदल में फंस गए। पूरी रात बाहर नहीं निकल पाने के कारण तीन गोवंश की मौत हो गई। शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर गोरक्षक आदम खां कलर, अर्जुनसिंह राठौड़, गुल्ले खां फकीर, रेशम खां कलर और अमरदीन रूगेरी सहित भादरिया गौशाला के गोपालसिंह भाटी तथा अन्य गोभक्त मौके पर पहुंचे। चांधन के सामाजिक कार्यकर्ता लखसिंह भाटी भी जेसीबी लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। गोभक्तों और ग्रामीणों ने संयुक्त प्रयास कर दलदल में फंसे पशुओं को बाहर निकाला। इसके बाद पशु चिकित्सक को मौके पर बुलाकर घायल गोवंश का प्राथमिक उपचार करवाया गया। गंभीर रूप से घायल पांच गोवंश को भादरिया गौशाला पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार और देखभाल की जा रही है।