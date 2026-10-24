24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा : एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर घायल, सभी वोट देने निकले थे

जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र में पिकअप-कैंपर की आमने-सामने भिड़ंत में एक ही परिवार के आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार के सदस्य नहरी क्षेत्र से खारा में वोट डालने जा रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप का पहिया उखड़कर 20 फीट दूर जा गिरा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जैसलमेर

image

Kamal Mishra

Updated: 24 Oct 2026, 5:11 PM IST

jaisalmer accident

Jaisalmer Accident: हादसे के बाद पलटी पिकअप (फोटो-पत्रिका)

जैसलमेर। जिले में चल रहे पंचायत चुनाव के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। मोहनगढ़ क्षेत्र में नेहड़ाई रोड पर नहरी इलाके के पास पिकअप और कैंपर गाड़ी की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत में एक ही परिवार के 8 लोग बुरी तरह घायल हो गए। परिवार के सभी सदस्य कैंपर गाड़ी में सवार होकर वोट देने निकले थे। घायलों में दो महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल है। परिवार के सभी सदस्य मतदान करने के लिए खारा गांव जा रहे थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

मिली जानकारी के मुताबिक, परिवार के सदस्य नहरी क्षेत्र से कैंपर में सवार होकर खारा में वोट डालने जा रहे थे। इसी दौरान नेहड़ाई रोड पर सामने से आ रही खाद से भरी पिकअप से उनकी गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद पिकअप बीच सड़क पर पलट गई। टक्कर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिकअप का एक पहिया उखड़कर करीब 20 फीट दूर जा गिरा। वहीं, कैंपर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका टायर भी ब्लास्ट हो गया। सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकराने के बाद कैंपर रुकी।

हादसे से जुड़ी तस्वीरें :

सभी घायलों को जिला अस्पताल किया गया रेफर

हादसे के बाद घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता की जरूरत थी। ऐसे में किशोर दास मदद के लिए आगे आए। उन्होंने बिना देर किए अपने निजी वाहन से सभी आठ घायलों को मोहनगढ़ अस्पताल पहुंचाया। उनकी इस तत्परता से घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद मिली। मोहनगढ़ अस्पताल में चिकित्साधिकारी डॉ. मनोहर सिंह की देखरेख में घायलों का प्राथमिक उपचार किया गया। हालांकि, सभी की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने आठों घायलों को आगे के उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस

हादसे की जानकारी मिलने के बाद मोहनगढ़ थाना पुलिस अस्पताल पहुंची। पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मोहनगढ़ अस्पताल में एक साथ 8 घायलों के पहुंचने पर अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं परिवार के 8 लोगों के घायल होने से घर अन्य सदस्य परेशान नजर आए। फिलहाल, सभी को जिला अस्पताल भेजा गया है।

Jaipur News: दूदू में सरपंच चुनाव के दौरान लाठी-भाटा जंग, पुलिस ने संभाला मोर्चा

ये भी पढ़ें
dudu panchayat chunav

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2026, 5:11 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा : एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर घायल, सभी वोट देने निकले थे

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: दीपावली की चमक महंगी, स्वर्णनगरी में पुताई का खर्च 50 फीसदी तक बढ़ा

jaisalmer news
जैसलमेर

पोकरण से जैसलमेर तक रौनक, बाजारों में खरीदारी की उम्मीदें बढ़ीं

jaisalmer diwali news
जैसलमेर

jaisalmer: रामदेवरा में जलापूर्ति के दावे फेल, कहीं दो तो कहीं पांच दिन से पानी का इंतजार

jaislmer news ramdevra
जैसलमेर

jaisalmer: अकाल की मार से बेहाल लाठी, पानी और चारे के संकट ने बढ़ाई पशुपालकों की मुश्किलें

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: सत्रह साल के बरकत की मौत से बदली घर की तस्वीर, भाई पर बढ़ा बोझ

jaisalmer
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.