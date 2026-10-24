जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा : एक ही परिवार के 8 लोग गंभीर घायल, सभी वोट देने निकले थे

मिली जानकारी के मुताबिक, परिवार के सदस्य नहरी क्षेत्र से कैंपर में सवार होकर खारा में वोट डालने जा रहे थे। इसी दौरान नेहड़ाई रोड पर सामने से आ रही खाद से भरी पिकअप से उनकी गाड़ी की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद पिकअप बीच सड़क पर पलट गई। टक्कर का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिकअप का एक पहिया उखड़कर करीब 20 फीट दूर जा गिरा। वहीं, कैंपर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसका टायर भी ब्लास्ट हो गया। सड़क किनारे लगी रेलिंग से टकराने के बाद कैंपर रुकी।