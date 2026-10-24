jaisalmer: पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बीच बुनियादी सुविधाओं का विस्तार अब भी अधूरा

जैसलमेर. स्वर्णनगरी की पहचान उसकी ऐतिहासिक विरासत, सुनहरे धोरों और समृद्ध लोक संस्कृति से है। हर पर्यटन सीजन में यहां आने वाले सैलानियों से कारोबार को गति मिलती है। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी संचालक, गाइड, हस्तशिल्प विक्रेता और लोक कलाकारों की आजीविका भी इसी से जुड़ी है,लेकिन पर्यटन की बढ़ती रौनक के बीच बुनियादी सुविधाओं का सवाल लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है- पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन क्या शहर की व्यवस्थाएं भी उसी अनुपात में विकसित हो रही हैं? जानकारों के अनुसार पर्यटन की सफलता केवल सैलानियों की आमद से तय नहीं होती। शहर में प्रवेश से लेकर प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने, बाजारों में घूमने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने तक पर्यटकों को सहज अनुभव मिलना भी जरूरी है। पार्किंग की कमी, यातायात का दबाव, सफाई और सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता जैसे मुद्दे पर्यटन प्रबंधन की वास्तविक परीक्षा लेते हैं। यदि इन जरूरतों की अनदेखी होती है तो पर्यटन की बढ़ती संभावनाओं के बावजूद शहर का अनुभव प्रभावित हो सकता है।