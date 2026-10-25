jaisalmer: पार्षदों की भूमिका बदलेगी तो वार्डों की समस्याओं के समाधान की रफ्तार बढ़ेगी

नगरपरिषद सभापति विजय डांगरा ने कहा कि शहर का समुचित विकास बोर्ड के सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। शहरवासियों ने जिन अपेक्षाओं के साथ जनप्रतिनिधियों को चुना है, उन पर खरा उतरने के लिए सभी को शहरहित में मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने पार्षदों से विकास संबंधी रचनात्मक सुझाव देने और वार्ड की जरूरतों को सामने रखने का आह्वान किया। डांगरा ने कहा कि सफाई व्यवस्था में सुधार के प्रयास शुरू किए गए हैं। प्रमुख स्थलों पर दिन और रात में दो बार सफाई करवाई जा रही है। रविवार को भी ठेकेदार के माध्यम से सफाई करवाई जा रही है।