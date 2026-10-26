jaisalmer: सांकड़ा में पेयजल संकट, बदहाल सड़कें और शिक्षा व्यवस्था बने चुनावी मुद्दे

सांकड़ा क्षेत्र में पेयजल की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। इस बार बारिश कम होने से तालाबों और नाड़ियों में भी पानी सूख चुका है। इससे ग्रामीणों के साथ पशुधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्षेत्र को पोकरण-फलसूंड पेयजल लिफ्ट परियोजना से जोड़ा गया है, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार बड़ी संख्या में अवैध कनेक्शन होने से जलापूर्ति प्रभावित होती है। समय पर पर्याप्त पानी नहीं मिलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में इस बार अकाल के हालात के बीच पशुओं के लिए चारे और पानी की व्यवस्था बड़ी चुनौती बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर चुनावी गतिविधियां तेज हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर पशुधन को बचाने के लिए चारे-पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों के अनुसार मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से चारा डिपो और पशु शिविर शुरू करने की कार्रवाई नहीं हुई है। चारे-पानी की कमी के कारण गोवंश जंगलों में भटक रहा है। ग्रामीणों ने पशुधन के संरक्षण के लिए तत्काल व्यवस्था की जरूरत जताई है।