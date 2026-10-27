jaisalmer: दीपावली की खरीदारी में बदला ट्रेंड, जैसलमेर के बाजारों में डिजिटल पसंद का बढ़ता असर

जैसलमेर. दीपावली की खरीदारी में अब केवल बाजार जाकर सामान पसंद करना ही पहला कदम नहीं रह गया है। ग्राहक कई बार खरीदने से पहले मोबाइल पर डिजाइन देखते हैं, कीमतों की तुलना करते हैं और सोशल मीडिया से नए उत्पादों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। सजावटी लाइट्स, घर की सजावट, कपड़े, गिफ्ट आइटम और त्योहार से जुड़ी दूसरी वस्तुओं में पसंद तय करने का यह तरीका खरीदारी के अनुभव को बदल रहा है। पारंपरिक बाजार अब भी अहम हैं, लेकिन ग्राहक की पसंद पर डिजिटल दुनिया की मौजूदगी भी दिखाई देती है। त्योहार के लिए घर सजाने से लेकर कपड़ों और उपहारों के चयन तक ऑनलाइन तस्वीरें ग्राहकों को नए विकल्पों से परिचित कराती हैं। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले डेकोर आइडिया, रंगों का संयोजन और नए डिजाइन खरीदारी की सूची तैयार करने में मदद कर सकते हैं। ग्राहक बाजार पहुंचने से पहले यह तय कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह का सामान चाहिए। इससे दुकानों पर विकल्प देखने का तरीका भी बदल रहा है।