jaisalmer: दीपावली की खरीदारी में बदला ट्रेंड, जैसलमेर के बाजारों में डिजिटल पसंद का बढ़ता असर

जैसलमेर. दीपावली से पूर्व बाजार हुए गुलजार।
जैसलमेर. दीपावली की खरीदारी में अब केवल बाजार जाकर सामान पसंद करना ही पहला कदम नहीं रह गया है। ग्राहक कई बार खरीदने से पहले मोबाइल पर डिजाइन देखते हैं, कीमतों की तुलना करते हैं और सोशल मीडिया से नए उत्पादों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। सजावटी लाइट्स, घर की सजावट, कपड़े, गिफ्ट आइटम और त्योहार से जुड़ी दूसरी वस्तुओं में पसंद तय करने का यह तरीका खरीदारी के अनुभव को बदल रहा है। पारंपरिक बाजार अब भी अहम हैं, लेकिन ग्राहक की पसंद पर डिजिटल दुनिया की मौजूदगी भी दिखाई देती है। त्योहार के लिए घर सजाने से लेकर कपड़ों और उपहारों के चयन तक ऑनलाइन तस्वीरें ग्राहकों को नए विकल्पों से परिचित कराती हैं। सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले डेकोर आइडिया, रंगों का संयोजन और नए डिजाइन खरीदारी की सूची तैयार करने में मदद कर सकते हैं। ग्राहक बाजार पहुंचने से पहले यह तय कर सकते हैं कि उन्हें किस तरह का सामान चाहिए। इससे दुकानों पर विकल्प देखने का तरीका भी बदल रहा है।
दीपावली की खरीदारी में कीमत के साथ डिजाइन, टिकाऊपन और उपयोगिता भी महत्वपूर्ण हैं। सजावटी सामान खरीदते समय ग्राहक केवल आकर्षक दिखने वाली वस्तु नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और इस्तेमाल की अवधि भी देख सकते हैं। कपड़ों और गिफ्ट आइटम में डिजाइन के साथ बजट का तालमेल जरूरी हो जाता है। ऑनलाइन तस्वीरों में पसंद आया उत्पाद वास्तविक रूप में अलग दिख सकता है, इसलिए खरीदारी से पहले वस्तु की गुणवत्ता जांचना उपयोगी है।
त्योहार के दौरान सजावट, कपड़े, मिठाई और उपहारों जैसी कई जरूरतें एक साथ सामने आती हैं। ऐसे में खरीदारी की सूची बनाना और खर्च की सीमा तय करना बजट को संभालने में मदद करता है। सोशल मीडिया पर नए उत्पादों और सजावट के आकर्षक विकल्पों की मौजूदगी पसंद को प्रभावित कर सकती है, लेकिन हर लोकप्रिय वस्तु जरूरी नहीं होती। उपयोगिता, कीमत और अपनी जरूरत के आधार पर चुनाव करना समझदारी भरा तरीका है।
डिजिटल माध्यमों से विकल्प देखने के बावजूद स्थानीय बाजारों की भूमिका बनी हुई है। दुकानों पर उत्पाद को सामने से देखने, गुणवत्ता परखने और अलग-अलग विकल्पों की तुलना करने का अवसर मिलता है। त्योहार के समय खरीदारी के लिए बाजार जाना कई परिवारों के लिए अनुभव का हिस्सा भी है। स्थानीय दुकानदारों के लिए ग्राहकों की बदलती पसंद को समझना और जरूरत के अनुरूप विकल्प उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण हो जाता है।
-जरूरत के अनुसार खरीदारी की सूची तैयार करें।
-ऑनलाइन कीमतों की तुलना करते समय डिलीवरी शुल्क भी देखें।
- सजावटी सामान और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की गुणवत्ता जांचें।
- सोशल मीडिया ट्रेंड को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार अपनाएं।
- स्थानीय बाजार में उपलब्ध विकल्पों की तुलना करके फैसला लें।
दीपावली की खरीदारी से पहले मोबाइल पर सजावट और कपड़ों के डिजाइन देख लेती हूं। इससे बाजार में जाने पर अपनी पसंद के विकल्प तलाशना आसान होता है। इस बार कोशिश है कि घर की सजावट के लिए ऐसी चीजें खरीदें, जो आकर्षक होने के साथ लंबे समय तक काम आएं। बजट का ध्यान रखते हुए जरूरत के सामान को प्राथमिकता देती हूं।
- पूजा व्यास, गृहिणी
त्योहार पर खरीदारी करते समय अब केवल कीमत नहीं, बल्कि डिजाइन और गुणवत्ता भी देखता हूं। ऑनलाइन अलग-अलग उत्पादों के विकल्प मिल जाते हैं, लेकिन खरीदने से पहले स्थानीय बाजार में भी उनकी कीमत और गुणवत्ता की तुलना करता हूं। इससे बजट के अनुसार बेहतर विकल्प चुनने में मदद मिलती है। ट्रेंड पसंद आता है, लेकिन खरीदारी जरूरत के हिसाब से ही करता हूं।
- राहुल जोशी, निजी क्षेत्र में कार्यरत
एक्सपर्ट व्यू: आकर्षक डिजाइन के साथ बजट, गुणवत्ता और उपयोगिता भी महत्वपूर्ण
डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्राहकों को नए डिजाइन, कीमत और उत्पादों के विकल्प देखने का अवसर देते हैं। अब खरीदारी के फैसले में आकर्षक डिजाइन के साथ बजट, गुणवत्ता और उपयोगिता भी महत्वपूर्ण हैं। ग्राहक सोशल मीडिया से प्रेरणा लेते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी जरूरत और खर्च की सीमा को ध्यान में रखकर करते हैं। स्थानीय बाजार में उत्पाद को देखकर खरीदने का विकल्प भी अपनी अहमियत बनाए हुए है। ग्राहक क्या कहते हैं?
- मनीषा अग्रवाल, रिटेल एवं कंज्यूमर ट्रेंड विशेषज्ञ
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