jaisalmer: करवा चौथ की तैयारियों में डिजिटल ट्रेंड का बढ़ता असर, सोशल मीडिया बना नया फैशन मंच

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जैसलमेर. करवा चौथ की तैयारी अब केवल पूजा की थाली, पारंपरिक परिधान और शृंगार तक सीमित नहीं है। त्योहार के लिए लुक तय करने से लेकर मेहंदी के डिजाइन, मेकअप के तरीके और तस्वीरों की प्रस्तुति तक डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर दिखने वाले फैशन ट्रेंड, छोटे वीडियो और ऑनलाइन ट्यूटोरियल तैयारियों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन रहे हैं। इससे त्योहार की तैयारी में परंपरा के साथ व्यक्तिगत पसंद और डिजिटल प्रस्तुति का नया मेल दिखाई दे रहा है। करवा चौथ के लिए साड़ी या लहंगे का चयन करते समय रंगों के कॉम्बिनेशन, ज्वेलरी, हेयरस्टाइल और मेकअप के विकल्प ऑनलाइन देखे जा रहे हैं। मेहंदी के पारंपरिक डिजाइन के साथ मिनिमल पैटर्न, फिंगर मेहंदी और अलग-अलग स्टाइल भी डिजिटल कंटेंट में जगह बना रहे हैं। ऐसे में तैयारी केवल बाजार में उपलब्ध विकल्पों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार कई शैलियों की तुलना कर सकती हैं।
त्योहार की तस्वीरें और वीडियो भी तैयारियों का हिस्सा बन रहे हैं। परिधान के रंग के अनुरूप बैकग्राउंड, रोशनी, पोज और सजावट पर ध्यान दिया जा रहा है। घर में फोटो कॉर्नर तैयार करने, सजावटी लाइट्स लगाने और पारंपरिक वस्तुओं को फ्रेम में शामिल करने जैसे प्रयोग तस्वीरों को खास बनाने का विकल्प देते हैं। इससे निजी उत्सव को यादगार बनाने के साथ सोशल मीडिया पर साझा करने की तैयारी भी जुड़ जाती है।
मेकअप के स्टेप-बाय-स्टेप वीडियो, हेयरस्टाइल ट्यूटोरियल और मेहंदी डिजाइन के ऑनलाइन नमूने घर पर तैयारी करने में मदद कर सकते हैं। डिजिटल शॉपिंग के जरिए परिधान, आभूषण और सजावटी सामान के विकल्प भी आसानी से देखे जा सकते हैं। इससे समय बचाने और बजट के अनुसार चुनाव करने की सुविधा मिलती है। हालांकि, ऑनलाइन तस्वीरों में दिखने वाले उत्पाद और वास्तविक गुणवत्ता में अंतर, डिलीवरी में देरी तथा जरूरत से ज्यादा खरीदारी जैसी बातों पर ध्यान देना भी जरूरी है।
करवा चौथ का धार्मिक और पारिवारिक महत्व अपनी जगह कायम है, लेकिन उसे मनाने और प्रस्तुत करने के तरीके विविध हो रहे हैं। कहीं पारंपरिक शृंगार प्राथमिकता है, तो कहीं आधुनिक फैशन के साथ पारिवारिक तस्वीरों को खास बनाने पर जोर है। डिजिटल माध्यम अलग-अलग स्टाइल से परिचित कराते हैं। इसके बावजूद त्योहार का अनुभव केवल तस्वीरों, रील्स या ऑनलाइन ट्रेंड से तय नहीं होता; परिवार के साथ बिताया समय और व्यक्तिगत आस्था भी इसकी अहम पहचान हैं।
करवा चौथ के लिए इस बार परिधान और मेकअप का लुक तय करने से पहले सोशल मीडिया पर कई डिजाइन देखे हैं। इससे नए रंगों, मेहंदी पैटर्न और ज्वेलरी की मैचिंग के विकल्प मिल जाते हैं। ऑनलाइन देखकर अपनी पसंद का स्टाइल चुनना आसान हो जाता है। त्योहार की तस्वीरों को खास बनाने के लिए भी पहले से तैयारी कर रही हूं।
-नेहा शर्मा, गृहिणी
व्यस्त दिनचर्या में करवा चौथ की तैयारी के लिए ऑनलाइन ट्यूटोरियल और डिजिटल शॉपिंग सुविधाजनक लगती है। मेकअप, हेयरस्टाइल और परिधान के नए विकल्प एक ही जगह देखने को मिल जाते हैं। इस बार पारंपरिक लुक के साथ कुछ नया शामिल करने की कोशिश है। मेरे लिए सोशल मीडिया तस्वीरें साझा करने के साथ नए आइडिया खोजने और अपनी पसंद का स्टाइल तैयार करने का माध्यम भी है।
-प्रिया माथुर, कामकाजी महिला
करवा चौथ पर महिलाएं पारंपरिक मेकअप के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे लुक भी पसंद कर रही हैं। सॉफ्ट मेकअप, स्किन टोन के अनुरूप बेस और परिधान से मैच करती लिपस्टिक जैसे विकल्पों पर ध्यान दिया जाता है। ऑनलाइन ट्यूटोरियल से घर पर भी मेकअप के नए तरीके सीखने में मदद मिलती है। हालांकि, हर ट्रेंड अपनाने के बजाय अपनी त्वचा, परिधान और व्यक्तिगत पसंद के अनुसार मेकअप चुनना ज्यादा जरूरी है।
- रुचिका जैन, ब्यूटी एवं मेकअप एक्सपर्ट
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