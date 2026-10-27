jaisalmer: करवा चौथ की तैयारियों में डिजिटल ट्रेंड का बढ़ता असर, सोशल मीडिया बना नया फैशन मंच

जैसलमेर. करवा चौथ की तैयारी अब केवल पूजा की थाली, पारंपरिक परिधान और शृंगार तक सीमित नहीं है। त्योहार के लिए लुक तय करने से लेकर मेहंदी के डिजाइन, मेकअप के तरीके और तस्वीरों की प्रस्तुति तक डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर दिखने वाले फैशन ट्रेंड, छोटे वीडियो और ऑनलाइन ट्यूटोरियल तैयारियों के लिए प्रेरणा का माध्यम बन रहे हैं। इससे त्योहार की तैयारी में परंपरा के साथ व्यक्तिगत पसंद और डिजिटल प्रस्तुति का नया मेल दिखाई दे रहा है। करवा चौथ के लिए साड़ी या लहंगे का चयन करते समय रंगों के कॉम्बिनेशन, ज्वेलरी, हेयरस्टाइल और मेकअप के विकल्प ऑनलाइन देखे जा रहे हैं। मेहंदी के पारंपरिक डिजाइन के साथ मिनिमल पैटर्न, फिंगर मेहंदी और अलग-अलग स्टाइल भी डिजिटल कंटेंट में जगह बना रहे हैं। ऐसे में तैयारी केवल बाजार में उपलब्ध विकल्पों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार कई शैलियों की तुलना कर सकती हैं।