jaislamer: पुष्य नक्षत्र से धनतेरस तक, शुभ खरीदारी में बदला ट्रेंड, बजट बना पहली कसौटी

जैसलमेर. शुभ दिन, सोने-चांदी की चमक और खरीदारी की परंपरा—पुष्य नक्षत्र और धनतेरस का बाजार इन तीनों के बीच खड़ा है। फर्क यह है कि खरीदारी का फैसला अब केवल मुहूर्त देखकर नहीं, बजट और उत्पाद की उपयोगिता को ध्यान में रखकर भी किया जा रहा है। सोने-चांदी के भाव से लेकर आभूषणों के मेकिंग चार्ज तक, ग्राहक अंतिम कीमत का हिसाब लगाने के बाद खरीदारी करना चाहते हैं। कोई निवेश के नजरिए से सिक्कों की जानकारी लेता है, तो कोई त्योहार पर पहनने के लिए हल्के आभूषण चुनता है। धनतेरस पर बर्तन, रसोई उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विकल्प भी खरीदारी की सूची में जगह बना सकते हैं। बाजार की असली तस्वीर इसी से सामने आएगी कि शुभ अवसर पर ग्राहक क्या खरीदते हैं और उनकी प्राथमिकताओं में कितना बदलाव आया है।