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jaislamer: पुष्य नक्षत्र से धनतेरस तक, शुभ खरीदारी में बदला ट्रेंड, बजट बना पहली कसौटी

जैसलमेर में पुष्य नक्षत्र और धनतेरस की खरीदारी परंपरा के साथ बजट और उपयोगिता के पैमाने पर भी खरी उतर रही है। सोने-चांदी के भाव, मेकिंग चार्ज और उत्पाद की कीमत परखने के बाद खरीदारी का फैसला कर रहे हैं ग्राहक। आभूषणों से लेकर बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक्स तक, त्योहार पर खरीदारी की प्राथमिकताओं में बदलाव बाजार का नया रुझान दिखा रहा है।
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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Updated: 28 Oct 2026, 8:46 PM IST

jaisalmer diwali news

जैसलमेर. बाजार में सोने-चांदी के आभूषणों की कई वैराइटी उपलब्ध।

जैसलमेर. शुभ दिन, सोने-चांदी की चमक और खरीदारी की परंपरा—पुष्य नक्षत्र और धनतेरस का बाजार इन तीनों के बीच खड़ा है। फर्क यह है कि खरीदारी का फैसला अब केवल मुहूर्त देखकर नहीं, बजट और उत्पाद की उपयोगिता को ध्यान में रखकर भी किया जा रहा है। सोने-चांदी के भाव से लेकर आभूषणों के मेकिंग चार्ज तक, ग्राहक अंतिम कीमत का हिसाब लगाने के बाद खरीदारी करना चाहते हैं। कोई निवेश के नजरिए से सिक्कों की जानकारी लेता है, तो कोई त्योहार पर पहनने के लिए हल्के आभूषण चुनता है। धनतेरस पर बर्तन, रसोई उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विकल्प भी खरीदारी की सूची में जगह बना सकते हैं। बाजार की असली तस्वीर इसी से सामने आएगी कि शुभ अवसर पर ग्राहक क्या खरीदते हैं और उनकी प्राथमिकताओं में कितना बदलाव आया है।

भाव की चमक के बीच बजट का हिसाब

सोने-चांदी की कीमतें खरीदारी की योजना को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में ग्राहक केवल बाजार भाव नहीं, बल्कि आभूषण का वजन, शुद्धता, मेकिंग चार्ज और अंतिम बिल भी देखते हैं। सीमित बजट में खरीदारी करने वाले हल्के डिजाइन, छोटी मात्रा के सिक्के या कम वजन के आभूषणों पर विचार कर सकते हैं। बर्तन खरीदने की परंपरा के साथ ग्राहक घरेलू जरूरतों को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। स्टील, तांबे और पीतल के बर्तनों से लेकर रसोई उपकरणों तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तक, विकल्पों की विविधता बढ़ी है। खरीदारी में टिकाऊपन, कीमत और रोजमर्रा के इस्तेमाल का महत्व सबसे ज्यादा है।

मुहूर्त के साथ कीमत और गुणवत्ता की जांच

पुष्य नक्षत्र और धनतेरस पर शुभ समय में खरीदारी की परंपरा कायम है। ग्राहक खरीदारी से पहले भाव और उपलब्ध विकल्पों की तुलना भी कर सकते हैं। सोना खरीदते समय हॉलमार्क, शुद्धता, वजन और बिल की जांच जरूरी है। चांदी या दूसरे उत्पादों के मामले में भी गुणवत्ता, कुल कीमत और वापसी की शर्तें समझना उपयोगी है। त्योहारी सीजन में व्यापारियों की तैयारी भी बाजार की दिशा समझने का अहम संकेत है। ज्वेलर्स के लिए अलग-अलग बजट के डिजाइन और सिक्कों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। बर्तन विके्रता घरेलू उपयोग के उत्पादों पर, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी कीमत और ऑफर पर ध्यान दे रहे हैं। जिससे अधिक से अधिक ग्राहकों को लुभाया जा सके।

बजट के अनुरूप खरीदारी

सोने-चांदी की कीमतों के बीच ग्राहक अपने बजट के अनुरूप हल्के आभूषणों और सिक्कों के विकल्प तलाश रहे हैं। पुष्य नक्षत्र और धनतेरस पर मांग में बढ़ोतरी होनी स्वाभाविक है।

- नवीन सोनी, ज्वेलर्स

जरूरत और आधुनिकता का संगम

दीवाली के अवसर पर घरों में उपयोग आने वाले उपकरणों की खरीद में हमेशा तेजी रहती है। ग्राहक इन वस्तुओं की खरीद करते समय अपनी जरूरत के साथ आधुनिकता का समावेश भी देखते हैं।

- अमित चांडक, होम अप्लायंस व्यापारी

एक्सपर्ट व्यू

हर पहलू है महत्वपूर्ण

खरीदारी के शुभ अवसर पर ग्राहकों को भाव के साथ शुद्धता, वजन, मेकिंग चार्ज और कुल भुगतान पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से इलेक्ट्रोनिक्स से लेकर घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुओं की खरीद हमेशा ही लोकप्रिय विकल्प होती है। जहां तक खान-पान का सवाल है, त्योहारों में विशेषकर दीवाली जैसे महापर्व पर इन वस्तुओं का बाजार सबसे ज्यादा अहम साबित होता है। इस त्योहार की खरीदारी में परंपरा, निवेश, जरूरत और बजट में से हर तत्व का अपना महत्व है।

- अनन्त भाटिया, युवा व्यवसायी

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28 Oct 2026, 8:46 PM IST

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