jaisalmer: नाचना में अकाल की मार, पानी-चारे का संकट और बदहाल व्यवस्थाएं बने चुनावी मुद्दे

ग्राम पंचायत नाचना जिला परिषद के वार्ड संख्या 20 में आती है, जहां सदस्य पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इस वार्ड में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। पंचायत समिति नाचना के वार्ड संख्या 11 में ओबीसी महिला और वार्ड संख्या 10 में अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है। सरपंच पद सामान्य श्रेणी में होने से कई दावेदार सक्रिय हैं। गांव में राजपूत, मेघवाल, मुस्लिम, सोनी, सेन, भार्गव और भील सहित विभिन्न सामाजिक वर्गों की आबादी है। चुनावी सरगर्मी के बीच ग्रामीणों की अपेक्षा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि पेयजल, पशुचारे, सफाई, जल निकासी और चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता दें।