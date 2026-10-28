jaisalmer: करवाचौथ पर सजावट और उपहारों में टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ रहा रुझान

हस्तशिल्प से सजावट में पारंपरिक आधुनिकता का मेल
जैसलमेर. करवाचौथ की सजावट अब सिर्फ रंगों और आकर्षक सामान तक सीमित नहीं है। घर संवारने और उपहार चुनने में टिकाऊपन, उपयोगिता और सामग्री की अहमियत भी बढ़ रही है। मिट्टी के दीये, कपड़े के तोरण, प्राकृतिक सजावटी वस्तुएं और स्थानीय हस्तशिल्प त्योहार की तैयारियों को नया अंदाज दे रहे हैं। पसंद में ऐसा मेल दिखाई देता है, जहां पारंपरिक खूबसूरती के साथ जिम्मेदार खरीदारी भी जगह बना रही है। एक बार इस्तेमाल होने वाली सजावटी वस्तुओं के बजाय कपड़े के तोरण, सजावटी थालियां और हस्तनिर्मित उत्पाद घरों में उपयोगी विकल्प बन रहे हैं। मिट्टी के दीये पारंपरिक रोशनी और सादगी का एहसास देते हैं, जबकि दोबारा इस्तेमाल होने वाली सजावट बार-बार खरीदारी की जरूरत घटाती है। अब सजावट का आकर्षण सिर्फ उसकी खूबसूरती में नहीं, बल्कि उसके लंबे इस्तेमाल में भी है।
गिफ्टिंग में आकर्षक प्रस्तुति के साथ पैकेजिंग की उपयोगिता भी मायने रखती है। प्लास्टिक रैपिंग की जगह कपड़े, कागज और पुनः इस्तेमाल योग्य डिब्बे बेहतर विकल्प हैं। कपड़े के बैग और उपयोगी घरेलू उत्पाद उपहार को दिखावे से आगे ले जाकर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। कम पैकेजिंग और टिकाऊ सामग्री का चयन संसाधनों के जिम्मेदार इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। जैसलमेर की हस्तशिल्प परंपरा सजावट और उपहारों को स्थानीय पहचान देती है। कारीगरों के बनाए सजावटी सामान, कपड़े की वस्तुएं और हस्तनिर्मित उत्पाद पारंपरिक कला को आधुनिक घरों तक पहुंचाते हैं। स्थानीय शिल्प चुनने से सजावट में मौलिकता आती है और कारीगरों के उत्पादों को बाजार भी मिलता है।
पर्यावरण अनुकूल होने का दावा ही किसी उत्पाद को बेहतर नहीं बनाता। उसकी गुणवत्ता, मजबूती, जरूरत और दोबारा इस्तेमाल की संभावना भी देखना जरूरी है। लंबे समय तक काम आने वाली वस्तुएं और कम पैकेजिंग वाले विकल्प खरीदारी को अधिक व्यावहारिक बनाते हैं। यही सोच त्योहार की सजावट को जिम्मेदार उपभोग से जोड़ती है।
मिट्टी के दीये और दोबारा इस्तेमाल होने वाली सजावट चुनें।
उपहारों में प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज की पैकेजिंग अपनाएं।
स्थानीय कारीगरों के हस्तनिर्मित उत्पादों को प्राथमिकता दें।
खरीदने से पहले गुणवत्ता, उपयोगिता और टिकाऊपन जांचें।
टिकाऊ खरीदारी का आधार ऐसे उत्पाद चुनना है, जो लंबे समय तक उपयोग में रहें। कपड़े की सजावट, मिट्टी के दीये और पुनः इस्तेमाल योग्य पैकेजिंग इसके व्यावहारिक उदाहरण हैं। उत्पाद खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, वास्तविक जरूरत और इस्तेमाल के बाद निपटान पर ध्यान देना चाहिए। स्थानीय हस्तशिल्प को प्राथमिकता देना पारंपरिक कला और कारीगरों को समर्थन देने का भी एक तरीका है।
- सोनल राठी, होम डेकोर एवं सस्टेनेबल डिजाइन
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