jaisalmer: करवाचौथ पर सजावट और उपहारों में टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ रहा रुझान

जैसलमेर. करवाचौथ की सजावट अब सिर्फ रंगों और आकर्षक सामान तक सीमित नहीं है। घर संवारने और उपहार चुनने में टिकाऊपन, उपयोगिता और सामग्री की अहमियत भी बढ़ रही है। मिट्टी के दीये, कपड़े के तोरण, प्राकृतिक सजावटी वस्तुएं और स्थानीय हस्तशिल्प त्योहार की तैयारियों को नया अंदाज दे रहे हैं। पसंद में ऐसा मेल दिखाई देता है, जहां पारंपरिक खूबसूरती के साथ जिम्मेदार खरीदारी भी जगह बना रही है। एक बार इस्तेमाल होने वाली सजावटी वस्तुओं के बजाय कपड़े के तोरण, सजावटी थालियां और हस्तनिर्मित उत्पाद घरों में उपयोगी विकल्प बन रहे हैं। मिट्टी के दीये पारंपरिक रोशनी और सादगी का एहसास देते हैं, जबकि दोबारा इस्तेमाल होने वाली सजावट बार-बार खरीदारी की जरूरत घटाती है। अब सजावट का आकर्षण सिर्फ उसकी खूबसूरती में नहीं, बल्कि उसके लंबे इस्तेमाल में भी है।