Rajasthan : राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को अगले सप्ताह मिलेगा दीपावली बोनस! जानें कब तक होगा भुगतान

Rajasthan : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार की तर्ज पर जुलाई माह से 9 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) व 5 लाख पेंशनरों का महंगाई राहत (डीआर) 3 फीसदी बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। अभी प्रदेश में डीए-डीआर 60 फीसदी है, जो अब बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा। घोषणा से पहले तक की राशि जीपीएफ में जमा होगी और दिसम्बर में मिलने वाले वेतन में राशि जुड़कर आने की उम्मीद है।
इस बीच राजस्थान सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबर देने जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को दीपावली बोनस देने की भी तैयारी कर रही है, जिसको लेकर संभव है कि अगले सप्ताह घोषणा हो जाएगी और धनतेरस से पहले भुगतान हो जाएगा। वित्त विभाग में डीए-डीआर बढ़ोतरी व बोनस देने की तैयारी चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग व मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इनकी घोषणा संभव है। सूत्रों ने बताया कि इनका लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों का डीए साल में 2 बार बढता है। जनवरी व जुलाई के आधार पर डीए बढ़ाया जाता है। अक्सर सरकार डीए की घोषणा मार्च व अक्टूबर में करती आई है। इसमें इनमें बकाया राशि जीपीएफ में जमा हो जाती है। अगले माह से डीए की बढ़ी हुई राशि सैलरी में जमा होती है।
पिछले कई वर्षों के डीए बढ़ोत्तरी के आंकड़े देखें तो केन्द्र व राज्य सरकार तीन व चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करती आई है। हालांकि दो बार दो—दो प्रतिशत डीए की भी बढ़ोत्तरी की थी। अप्रेल 2025 व अप्रेल 2026 में केन्द्र सरकार ने दो प्रतिशत डीए बढ़ाया तो राजस्थान सरकार ने भी दो प्रतिशत ही डीए बढ़ोतरी की थी।
वर्ष 2023 में राजस्थान में डीए जहां 42 प्रतिशत था, वहीं वर्तमान में डीए 60 प्रतिशत दिया जा रहा है। अब तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद हैं, ऐसे में राजस्थान में भी 63 प्रतिशत डीए होने की पूरी उम्मीद है।
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