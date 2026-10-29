Rajasthan : ‘नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकारों का बहिष्कार हो’, बालमुकुंदाचार्य ने IAS शिखर अग्रवाल को लेकर कही बड़ी बात

Rajasthan : आईएएस शिखर अग्रवाल को एपीओ किए जाने के मामले में भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने गुरुवार को कहा कि किसी भी अधिकारी के खिलाफ शिकायत या अनियमितता सामने आने पर नियमानुसार जांच और कार्रवाई की जाती है। यदि किसी ने गलत किया है तो उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। भजनलाल सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पिछले ढाई वर्षों में शिकायतों के आधार पर अधिकारियों के खिलाफ निलंबन, एपीओ और अन्य जरूरी कार्रवाई की गई है। भाजपा विधायक के घर चोरी की घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता जताए जाने के सवाल पर विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने दावा किया कि पिछले ढाई वर्षों में राजस्थान सरकार ने चोरों, उठाईगीरों और माफिया पर लगाम लगाई है।