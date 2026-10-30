राजस्थान: IAS शिखर अग्रवाल पर बड़ी अपडेट, CBI करेगी जांच; सवा 6 करोड़ में खरीदे विला की कीमत 50 करोड़ पार

जयपुर: आईएएस शिखर अग्रवाल और आईपीएस प्रशाखा माथुर के परिवारों की ओर से ढाई साल में एक ही कंपनी से 40 विला खरीदने के मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन ने सीबीआई निदेशक को शिकायत भेजकर भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति और विला की कीमतों की जांच की मांग की है। संगठन की ओर से अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी और डॉ. टी.एन. शर्मा ने शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा गया है कि प्रदेश में जमीनों और संपत्तियों के भाव आसमान छू रहे हैं, जबकि सरकार को इन अधिकारियों के विला 15-15 लाख रुपए में खरीदने की जानकारी दी गई है। संगठन ने सवाल उठाया कि आम आदमी को इस कीमत में एक कमरे का फ्लैट भी नहीं मिलता, जबकि कंपनी ने अधिकारियों को विला दिए।