राजस्थान में अर्नब तूफान का असर जारी: आज भी बरसेंगे मेघ, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट; जयपुर में आधा इंच से ज्यादा बारिश

Rajasthan Weather Update: जयपुर: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के असर से प्रदेश के पूर्वी जिलों में गुरुवार सुबह से आंधी और बारिश का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा। इस दौरान 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटपूतली, टोंक, सवाई माधोपुर, सीकर और अजमेर में बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। इसके साथ ही दिन के तापमान में 5-8 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। उधर, जयपुर में दोपहर बाद बारिश हुई और कई इलाकों में देर रात तक करीब 20 मिमी बारिश दर्ज की गई।