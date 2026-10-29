29 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भरतपुर

भरतपुर: करवा चौथ से पहले दुनिया छोड़ गई आरती, 4 साल पहले हुई थी शादी, मां की मौत से सदमे में 2 साल का बेटा

भरतपुर में करवा चौथ से पहले 26 वर्षीय आरती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पीहर पक्ष ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भरतपुर

image

Arvind Rao

Updated: 29 Oct 2026, 12:09 PM IST

bharatpur aarti suspicious death

मृतका आरती (पत्रिका फोटो)

भरतपुर: करवा चौथ पर पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की तैयारी कर रही 26 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरती की मौत की खबर के बाद आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पीहर और ससुराल पक्ष की महिलाएं आपस में भिड़ गईं। हंगामे के बीच अस्पताल परिसर में मौजूद गार्डों ने दोनों पक्षों को अलग किया। घटना अटलबंद थाना क्षेत्र की विजय नगर कॉलोनी की है।

बता दें कि आरती की शादी चार साल पहले पंकज कुमार से हुई थी। दंपती का दो साल का बेटा है। मामले में पीहर पक्ष की ओर से अटलबंद थाने में ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया गया है।

भरतपुर: पहले भाई, अब पिता को खोया…सेना से रिटायर्ड कैप्टन की अर्थी को बेटियों ने दिया कंधा, अंतिम विदाई में रो पड़ा पूरा गांव

ये भी पढ़ें
bharatpur nadbai news

पीहर पक्ष ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप

कुरका गांव निवासी पीहर पक्ष के सतीश कुमार ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष आरती को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। बुधवार सुबह ससुराल पक्ष की ओर से उसकी तबीयत खराब होने की सूचना मिली। परिजन मौके पर पहुंचे तो पता चला कि आरती को एक निजी अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो चुकी थी।

सास ने आरोपों को बताया गलत

दूसरी ओर, मृतका की सास निर्मला ने पीहर पक्ष के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि आरती और उनका बेटा पंकज दिल्ली में रह रहे थे। दोनों नुमाइश मेला देखने के लिए भरतपुर आए थे। करवा चौथ की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थीं। निर्मला के अनुसार, बुधवार सुबह आरती ने सिरदर्द होने की बात कही और अचानक बेहोश हो गई। इसके बाद पड़ोसियों की मदद से उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

अटलबंद थाना प्रभारी हेमेन्द्र चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची। वहां दोनों पक्षों को समझाइश देकर शांत कराया गया। इसके बाद मृतका का पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। थाना प्रभारी के अनुसार, पीहर पक्ष की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर ससुरालीजनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

‘बहुत खुश थी, आपके एक शक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया’, भरतपुर में शादी के 10 महीने बाद महिला की मौत

ये भी पढ़ें
bharatpur woman dies

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Oct 2026, 12:09 PM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / भरतपुर: करवा चौथ से पहले दुनिया छोड़ गई आरती, 4 साल पहले हुई थी शादी, मां की मौत से सदमे में 2 साल का बेटा

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics:’कुछ बाहरी लोग जिला प्रमुख बनने का ख्वाब देख रहे’, विश्वेंद्र सिंह के बयान से सियासी हलचल तेज

Vishvendra Singh Statement
भरतपुर

भरतपुर: पहले भाई, अब पिता को खोया…सेना से रिटायर्ड कैप्टन की अर्थी को बेटियों ने दिया कंधा, अंतिम विदाई में रो पड़ा पूरा गांव

bharatpur nadbai news
भरतपुर

डीग पुलिस की बड़ी कार्रवाई: चोरी की 9 बाइक बरामद, 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 नाबालिग भी पकड़े

deeg crime
भरतपुर

Rajasthan: रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद रुपए मांगने पर विवाद, 25 लोगों ने कर्मचारियों को पीटा; संचालक के ताऊ का अपहरण

Deeg Restaurant Dispute
भरतपुर

Rajasthan: पूर्व MLA अतर सिंह भड़ाना हत्याकांड में तीन आरोपी और गिरफ्तार, 5 हजार का इनामी दानवीर भी शामिल

atar singh bhadana
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.