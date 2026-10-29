भरतपुर: करवा चौथ से पहले दुनिया छोड़ गई आरती, 4 साल पहले हुई थी शादी, मां की मौत से सदमे में 2 साल का बेटा

दूसरी ओर, मृतका की सास निर्मला ने पीहर पक्ष के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि आरती और उनका बेटा पंकज दिल्ली में रह रहे थे। दोनों नुमाइश मेला देखने के लिए भरतपुर आए थे। करवा चौथ की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थीं। निर्मला के अनुसार, बुधवार सुबह आरती ने सिरदर्द होने की बात कही और अचानक बेहोश हो गई। इसके बाद पड़ोसियों की मदद से उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।