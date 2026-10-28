भरतपुर: पहले भाई, अब पिता को खोया…सेना से रिटायर्ड कैप्टन की अर्थी को बेटियों ने दिया कंधा, अंतिम विदाई में रो पड़ा पूरा गांव

समृद्ध भारत अभियान के संयोजक सीताराम गुप्ता बताते हैं कि बदलते दौर में बेटियां हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर रही हैं। शिक्षा, रोजगार से लेकर परिवार की जिम्मेदारियों तक वे बेटों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। कानून ने भी बेटियों को समान अधिकार दिए हैं। हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार प्राप्त हैं। वहीं, माता-पिता की सेवा, देखभाल और अंतिम संस्कार जैसी जिम्मेदारियों में भी बेटियां आगे आकर सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ रही हैं। भरतपुर जिले में बेटियों की ओर से पिता को कंधा देने और मुखाग्नि देने की घटनाएं इसी बदलती सोच की गवाह हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि संतान का कर्तव्य निभाने के लिए बेटा होना जरूरी नहीं, बल्कि संवेदना, साहस और जिम्मेदारी का भाव होना जरूरी है।