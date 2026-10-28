प्रतापगढ़ में नई नवेली दुल्हन के पति की करंट लगने से मौत, बेटे को बचाने में बाप ने भी गंवाई जान

Rajasthan News: प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र के करौली गांव में खेत पर कृषि कार्य करते समय विद्युत करंट की चपेट में आने से पिता-पुत्र की मौत हो गई। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। दोनों अपने ही खेत पर काम कर रहे थे। देर रात करीब 10 बजे तक घर नहीं लौटने पर श्यामलाल की पत्नी उन्हें तलाशते हुए खेत पर पहुंची तो पिता-पुत्र अचेत अवस्था में पड़े मिले। परिजन और ग्रामीण दोनों को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में शोक छा गया। वहीं, करौली गांव में भी मातम पसरा हुआ है।