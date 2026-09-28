प्रतापगढ़ न्यूज: स्कूल गई नाबालिग को ले भागा युवक, ढोढर स्टेशन पर धरे गए दोनों; जुलूस निकालने की मांग पर लाठीचार्ज

लोगों का आरोप था कि उन्हें युवक का जुलूस निकालने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में पुलिस युवक को दूसरे रास्ते से थाने से बाहर ले गई। जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो मौके पर विरोध और नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किए जाने की बात भी सामने आई। इसके बाद देर रात तक थाने के बाहर लोग जमा रहे। लोगों की मांग के बाद पुलिस ने युवक का सालमगढ़ कस्बे में जुलूस निकाला।