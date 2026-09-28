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प्रतापगढ़ न्यूज: स्कूल गई नाबालिग को ले भागा युवक, ढोढर स्टेशन पर धरे गए दोनों; जुलूस निकालने की मांग पर लाठीचार्ज

प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ में नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोप में युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। ढोढर स्टेशन पर दोनों के मिलने के बाद मामला गरमा गया। युवक का जुलूस निकालने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया।
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प्रतापगढ़

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Arvind Rao

Sep 28, 2026

pratapgarh news

प्रदर्शन करते हुए लोग और मौजूद पुलिस (पत्रिका फोटो)

प्रतापगढ़: मध्यप्रदेश में रतलाम जिले के ढोढर रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक युवक और नाबालिग लड़की के मिलने के बाद मामला गरमा गया। दोनों चित्तौड़गढ़ जाने वाली ट्रेन का समय पूछ रहे थे। उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद ढोढर पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए अपने कब्जे में लिया। मामला प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा होने की जानकारी मिलने पर राजस्थान पुलिस को सूचना दी गई।

बाद में सालमगढ़ पुलिस ढोढर पहुंची और युवक व नाबालिग को अपने साथ प्रतापगढ़ ले आई। इसकी जानकारी मिलने के बाद सालमगढ़ क्षेत्र में हिंदू संगठनों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के साथ उसका जुलूस निकालने की मांग की। देर रात तक सालमगढ़ थाने के बाहर लोगों का जमावड़ा रहा।

विद्यालय जाने के दौरान युवती के गायब होने की शिकायत

मामले में नाबालिग के परिजनों की ओर से सालमगढ़ थाने में शिकायत दी गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि नाबालिग लड़की 28 सितंबर की सुबह विद्यालय जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते से कुछ युवकों द्वारा उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया। शिकायत में युवक शाहिल खान सहित अन्य लोगों के नाम भी बताए गए हैं।

परिजनों ने शिकायत में अपहरण सहित कई गंभीर आरोप लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में लड़की और परिवार की सुरक्षा को लेकर भी आशंका जताई गई है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है।

ढोढर स्टेशन पर ऐसे पकड़ा गया युवक

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 8 बजे ढोढर रेलवे स्टेशन की टिकट खिड़की पर एक युवक और नाबालिग बार-बार चित्तौड़गढ़ जाने वाली ट्रेन का समय पूछ रहे थे। टिकट खिड़की के बाहर मौजूद ढोढर निवासी सचिन को उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं। उसने इसकी जानकारी वैभव शर्मा को दी। इसके बाद कुछ लोग स्टेशन पहुंचे और पुलिस को सूचना दी।

सूचना पर ढोढर चौकी प्रभारी शिवेंद्र कुमार, आरक्षक शोभाराम शर्मा और रविंद्र मौके पर पहुंचे। पुलिस दोनों को चौकी ले गई और पूछताछ की। पूछताछ में युवक ने अपना नाम शाहिल खान (19) निवासी कोटड़ी बताया। मामला राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा होने की जानकारी मिलने के बाद ढोढर पुलिस ने सालमगढ़ पुलिस को सूचना दी। कुछ देर बाद सालमगढ़ पुलिस ढोढर पहुंची और दोनों को अपने साथ ले गई।

चौकी के बाहर जुटी भीड़, जुलूस निकालने की मांग

सालमगढ़ पुलिस के दोनों को अपने साथ ले जाने की सूचना के बाद ढोढर चौकी के बाहर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। लोगों ने युवक का जुलूस निकालने की मांग की। पुलिस द्वारा इसकी अनुमति नहीं दिए जाने पर कुछ लोगों ने मोटरसाइकिलें लगाकर चौकी का रास्ता रोक दिया और नारेबाजी की।

काफी देर तक पुलिस और लोगों के बीच बातचीत और तर्क-वितर्क चलता रहा। इसके बाद पुलिस सुरक्षा के बीच युवक को चौकी से दरगाह चौराहे तक पैदल ले जाया गया। बाद में सालमगढ़ पुलिस युवक और नाबालिग युवती को अपने साथ प्रतापगढ़ ले गई।

सालमगढ़ थाने के बाहर भी जुटे लोग

मामले की जानकारी सालमगढ़ क्षेत्र में पहुंचने के बाद हिंदू संगठनों सहित बड़ी संख्या में लोग थाने के बाहर एकत्र हो गए। लोगों की मांग थी कि युवक का जुलूस निकाला जाए और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए।

लोगों का आरोप था कि उन्हें युवक का जुलूस निकालने का आश्वासन दिया गया, लेकिन बाद में पुलिस युवक को दूसरे रास्ते से थाने से बाहर ले गई। जब लोगों को इसकी जानकारी हुई तो मौके पर विरोध और नारेबाजी शुरू हो गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किए जाने की बात भी सामने आई। इसके बाद देर रात तक थाने के बाहर लोग जमा रहे। लोगों की मांग के बाद पुलिस ने युवक का सालमगढ़ कस्बे में जुलूस निकाला।

पुलिस ने क्या बताया

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयदेव सिहाग ने बताया कि युवक को डिटेन कर लिया गया है, जबकि नाबालिग युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। मामले में सामने आए आरोपों और शिकायत के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं, हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों की ओर से युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जुलूस निकालने की मांग की गई थी। पुलिस ने लोगों की मांग के बाद युवक का सालमगढ़ कस्बे में जुलूस निकाला।

नशे की लत सहित अन्य आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं

स्थानीय लोगों की ओर से युवक के नशे का आदी होने और आपराधिक प्रवृत्ति का होने जैसे आरोप भी लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुलिस स्तर पर स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए पुलिस जांच के निष्कर्ष आने तक इन दावों को केवल आरोप के रूप में ही देखा जा रहा है।

'लव जिहाद' के रूप में भी मामला उठाया

मामले को लेकर कुछ हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने इसे 'लव जिहाद' से जोड़ते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि, यह एक आरोप या दावा है और पुलिस की ओर से फिलहाल मामले को इस रूप में प्रमाणित किए जाने की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस की जांच में घटनाक्रम, दोनों के बीच संबंध और शिकायत में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता स्पष्ट होगी।

जुलूस की मांग पर देर रात तक हंगामा

सालमगढ़ थाने के बाहर जुटे लोगों ने युवक का जुलूस निकालने की मांग की। पुलिस द्वारा युवक को थाने से बाहर ले जाने के बाद लोगों ने विरोध और नारेबाजी की। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तितर-बितर किए जाने की बात सामने आई। लोगों ने पुलिस से युवक का जुलूस निकालने और कथित लाठीचार्ज को लेकर जवाब देने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने लोगों की मांग के बाद आरोपी युवक का सालमगढ़ कस्बे में जुलूस निकाला।

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Updated on:

28 Sept 2026 10:17 pm

Published on:

28 Sept 2026 10:17 pm

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