CM भजनलाल के प्रतापगढ़ दौरे के बीच पुलिस का बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक रामलाल मीणा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में

प्रतापगढ़। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रतापगढ़ दौरे के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। पुलिस ने शनिवार को पूर्व विधायक रामलाल मीणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस हिरासत में लिए गए सभी लोगों को छोटीसादड़ी थाने ले जाया गया। बता दें कि विद्या संबल भर्ती में टीएसपी क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर रामलाल मीणा के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा था। उनका कहना था कि टीएसपी क्षेत्र में भर्ती के नियमों में संशोधन कर स्थानीय युवाओं के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता टीएसपी क्षेत्र में विद्या संबल भर्ती के नियमों में बदलाव और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग उठा रहे हैं।