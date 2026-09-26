26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कोटा

Vivek Rajvanshi: पिछली बार 2 वोट के चलते मेयर बनने से चूके, इस बार होंगे कोटा के डिप्टी मेयर

Kota New Deputy Mayor Vivek Rajvanshi: कोटा नगर निगम में महापौर के बाद उपमहापौर पद पर भी भाजपा ने कब्जा बरकरार रखा है। भाजपा के विवेक राजवंशी कोटा के नए डिप्टी मेयर होंगे। हालांकि, आधिकारिक घोषणा 2 बजे बाद होगी।
2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anil Prajapat

Sep 26, 2026

Vivek Rajvanshi

कोटा के नए डिप्टी मेयर विवेक राजवंशी। फोटो: पत्रिका

कोटा। कोटा नगर निगम में महापौर के बाद उपमहापौर पद पर भी भाजपा ने कब्जा बरकरार रखा है। भाजपा के विवेक राजवंशी कोटा के नए डिप्टी मेयर होंगे। हालांकि, आधिकारिक घोषणा 2 बजे बाद होगी। कांग्रेस ने डिप्टी मेयर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। ऐसे में कांग्रेस की ओर से नामांकन की तय समय सीमा तक कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा गया। सिर्फ एक ही नामांकन आने के चलते भाजपा के विवेक राजवंशी को डिप्टी मेयर घोषित किया गया। उनके डिप्टी मेयर बनने से भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर है। विवेक राजवंशी के डिप्टी मेयर बनने से पहले मेयर अनुसुईया गोस्वामी ने कहा था कि कोटा में कांग्रेस विकलांग हो चुकी है और हम निर्विरोध चुनाव जीतेंगे।

बता दें कि विवेक राजवंशी वार्ड 54 से भाजपा पार्षद हैं। उन्होंने कांग्रेस के मनीष शर्मा को 2206 वोट से हराया था। विवेक राजवंशी कोटा की स्थानीय राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हैं। वे चौथी बार पार्षद बने है। पिछले नगर निगम बोर्ड में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। राजवंशी कोटा दक्षिण क्षेत्र से आते हैं और भाजपा की स्थानीय राजनीति में उनका प्रभाव है।

पिछले बार 2 वोट के चलते नहीं बन पाए थे मेयर

राजवंशी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं निष्ठावान कार्यकर्ता माने जाते हैं। विवेक राजवंशी के पास पीएचडी की उपाधि है। इसके साथ ही वे सिविल इंजीनियर भी हैं। राजवंशी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोर कमेटी के मुख्य सदस्य माने जाते हैं। कोटा शहर में सामाजिक और राजनीतिक रूप से अच्छी पकड़ है। पिछले निगम चुनाव में राजवंशी ने महापौर का चुनाव लड़ा था, लेकिन वे दो वोट से हार गए थे। लेकिन, इस बार वे डिप्टी मेयर चुने गए है।

विश्व में सबसे ऊंचे रावण के पुतले का रिकॉर्ड में रहा अहम योगदान

पिछले निगम बोर्ड में वे दशहरा मेला समिति के अध्यक्ष थे। उनके कार्यकाल में कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले को नई पहचान दिलाने की दिशा में कई काम हुए। विश्व में सबसे ऊंचे रावण के पुतले का रिकॉर्ड भी इनके कार्यकाल में दर्ज हुआ था। दशहरा मेले को बड़े स्तर पर आयोजित कराने में उनकी भूमिका चर्चा में रही थी।

Kota New Mayor: कौन हैं 10 वीं तक पढ़ी कोटा की नई महापौर अनुसुइया गोस्वामी? BJP संगठन में संभाल चुकी हैं अहम जिम्मेदारियां

ये भी पढ़ें
Kota New Mayor Anusuiya Goswami

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Sept 2026 12:39 pm

Published on:

26 Sept 2026 12:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Vivek Rajvanshi: पिछली बार 2 वोट के चलते मेयर बनने से चूके, इस बार होंगे कोटा के डिप्टी मेयर

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

kota : ‘आज बेटी ने मुझे नया जन्म दिया’, मां शिमला भावुक होकर बोली, चिकित्सक और स्टाफ हुए भावुक

kota medical college 28 kidney transplant Success mother spoke emotionally
कोटा

कोटा में खिला कमल: अनुसुइया गोस्वामी बनीं नई महापौर, कुर्सी संभालते ही किया बड़ा एलान

Kota Mayor Anusuiya Goswami
कोटा

Kota Mayor: कोटा नगर निगम की नई मेयर बनी अनुसुईया गोस्वामी, जानिए उनका राजनीतिक सफर

Anusuya Goswami Kota Mayor
कोटा

Kota New Mayor: कौन हैं 10 वीं तक पढ़ी कोटा की नई महापौर अनुसुइया गोस्वामी? BJP संगठन में संभाल चुकी हैं अहम जिम्मेदारियां

Kota New Mayor Anusuiya Goswami
कोटा

Suket Chairman Election Result: एक वोट ने बदला पूरा खेल, BJP के जितेंद्र चोपड़ा बने सुकेत के पहले पालिका अध्यक्ष

suket chairman election
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.