Vivek Rajvanshi: पिछली बार 2 वोट के चलते मेयर बनने से चूके, इस बार होंगे कोटा के डिप्टी मेयर

कोटा। कोटा नगर निगम में महापौर के बाद उपमहापौर पद पर भी भाजपा ने कब्जा बरकरार रखा है। भाजपा के विवेक राजवंशी कोटा के नए डिप्टी मेयर होंगे। हालांकि, आधिकारिक घोषणा 2 बजे बाद होगी। कांग्रेस ने डिप्टी मेयर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। ऐसे में कांग्रेस की ओर से नामांकन की तय समय सीमा तक कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरा गया। सिर्फ एक ही नामांकन आने के चलते भाजपा के विवेक राजवंशी को डिप्टी मेयर घोषित किया गया। उनके डिप्टी मेयर बनने से भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर है। विवेक राजवंशी के डिप्टी मेयर बनने से पहले मेयर अनुसुईया गोस्वामी ने कहा था कि कोटा में कांग्रेस विकलांग हो चुकी है और हम निर्विरोध चुनाव जीतेंगे।