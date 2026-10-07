Exclusive: डेढ़ साल से कोठरी में पढ़ रहे बच्चे, 180 छात्रों पर 7 शिक्षक; तहसीलदार बोलीं- मुझे जानकारी नहीं

विद्यालय का पुराना भवन गोलछा ग्रुप माइंस के लीज क्षेत्र में आने के साथ ही आए दिन होने वाली हैवी ब्लास्टिंग के कारण जर्जर हो गया था। झालावाड़ की घटना के बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने अगस्त 2025 में विद्यालय को वहां से हटाकर पुराने निजी भवन में स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने आपसी सहमति से विद्यालय के लिए भंगाभट्ट बाईपास रोड और मेड़ी फला क्षेत्र में जमीन उपलब्ध कराने की पहल की।