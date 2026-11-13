राजस्थान में सरपंच चुनने का अनोखा तरीका चर्चा में, मंदिर में बनाया मतदान केंद्र, गांववालों ने खुद कराई वोटिंग-काउंटिंग

इधर, ग्राम पंचायत करजू में पंचायतीराज चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित सरपंच मुकेश कुमार मीणा ने अपनी चुनावी मन्नत पूरी की। चुनाव से पहले उन्होंने सांवलिया सेठ के दरबार में मन्नत मांगी थी। करजू से सांवलिया सेठ तक पैदल यात्रा कर दर्शन किए। सरपंच मुकेश कुमार मीणा अपने परिवार, मित्रों और ग्रामीणों के साथ डीजे की धुन पर नाचते-गाते सांवलिया सेठ के दरबार पहुंचे। मंदिर पहुंचकर मुकेश कुमार मीणा और उनके परिवार ने सांवलिया सेठ को चांदी से निर्मित कटहल भेंट किया। खास बात यह रही कि मुकेश कुमार मीणा को चुनाव में कटहल चुनाव चिह्न आवंटित हुआ था। इसी चुनाव चिह्न को चांदी में तैयार करवाकर भगवान के चरणों में अर्पित किया गया।