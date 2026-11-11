ऑपरेशन त्रिनेत्र: प्रतापगढ़ में पूर्व उपसरपंच रसीद खान की 3.92 करोड़ की संपत्ति सीज, ड्रग्स तस्करी में था शामिल

Pratapgarh Drugs Smuggler Property Seized: प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए अरनोद थाना क्षेत्र के देवल्दी निवासी आरोपी रसीद खान की मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित करीब 3 करोड़ 92 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की है। इसमें एक आलीशान मकान, चारदीवारी सहित जमीन और दो मोटरसाइकिलें शामिल हैं। संपत्ति की कीमत के लिहाज से इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अरनोद थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाप्ते ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने मौके पर फ्रीजिंग का बोर्ड लगाकर संपत्तियों को फ्रीज किया।