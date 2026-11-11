11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

प्रतापगढ़

ऑपरेशन त्रिनेत्र: प्रतापगढ़ में पूर्व उपसरपंच रसीद खान की 3.92 करोड़ की संपत्ति सीज, ड्रग्स तस्करी में था शामिल

प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने पूर्व उपसरपंच रसीद खान की ड्रग्स तस्करी से अर्जित 3.92 करोड़ रुपए की संपत्ति फ्रीज की। इसमें आलीशान मकान, जमीन और दो बाइक शामिल हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

प्रतापगढ़

image

Arvind Rao

Updated: 11 Nov 2026, 2:25 PM IST

pratapgarh drugs smuggler property seized

पुलिस ने फ्रीजिंग का बोर्ड लगाकर संपत्तियों को फ्रीज किया (पत्रिका फोटो)

Pratapgarh Drugs Smuggler Property Seized: प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार करते हुए अरनोद थाना क्षेत्र के देवल्दी निवासी आरोपी रसीद खान की मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित करीब 3 करोड़ 92 लाख रुपए की अवैध संपत्ति फ्रीज की है। इसमें एक आलीशान मकान, चारदीवारी सहित जमीन और दो मोटरसाइकिलें शामिल हैं। संपत्ति की कीमत के लिहाज से इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विशाल जांगिड़ के निर्देशन में पुलिस मुख्यालय की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अरनोद थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाप्ते ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने मौके पर फ्रीजिंग का बोर्ड लगाकर संपत्तियों को फ्रीज किया।

तस्करी की कमाई से बनाया आलीशान मकान

पुलिस के अनुसार, आरोपी रसीद खान पुत्र जलाल खान (45), निवासी देवल्दी, थाना अरनोद लंबे समय से ब्राउन शुगर, एमडी सहित अन्य मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहा है। तस्करी से अर्जित अवैध आय से उसने कम समय में देवल्दी में आबादी भूमि पर दो मंजिला आलीशान मकान और चारदीवारी बनवाई। साथ ही दो मोटरसाइकिलें अपने विश्वस्त दोस्तों के नाम पर खरीदकर खुद के कब्जे और उपयोग में ले रखी थीं।

जयपुर में 3 बच्चों के पिता मौलाना पर 18 साल की छात्रा का ब्रेनवॉश कर निकाह करने का आरोप, कोर्ट में परिजनों ने पीटा

ये भी पढ़ें
jaipur court maulana beaten

इसकी जानकारी मिलने पर अरनोद थानाधिकारी ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के तहत वित्तीय जांच शुरू की। जांच के दौरान ग्राम पंचायत नौगावां के सचिव और पटवार हल्का नौगावां से रिकॉर्ड लिया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग से संपत्तियों की वैल्यूएशन रिपोर्ट प्राप्त की गई। इसके अलावा बैंक खातों और परिवहन विभाग से भी रिकॉर्ड जुटाया गया। जांच में दोनों मोटरसाइकिलें भी तस्करी की अवैध आय से अर्जित पाई गईं।

सफेमा ने 9 नवंबर को जारी किया आदेश

पुलिस ने पिछले छह वर्षों में तस्करी से अर्जित संपत्तियों का फ्रीजिंग आदेश तैयार कर 14 अक्टूबर को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटर, सफेमा, नई दिल्ली को प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद सफेमा ने 9 नवंबर को आदेश पारित कर सभी संपत्तियों की फ्रीजिंग की पुष्टि की। इसके बाद 11 नवंबर को थाना अरनोद की पुलिस ने मौके पर फ्रीजिंग बोर्ड लगाकर संपत्तियां फ्रीज कीं।

मकान, जमीन और दो बाइक सहित 3.92 करोड़ की संपत्ति

फ्रीज की गई संपत्तियों में देवल्दी में आबादी भूमि पर बना दो मंजिला आलीशान मकान, चारदीवारी और जमीन शामिल हैं। इनका वर्तमान बाजार मूल्य करीब 3 करोड़ 90 लाख रुपए है। इसके अलावा सुपर स्प्लेंडर और एक्स प्लस 200 मोटरसाइकिलें भी फ्रीज की गई हैं, जिनकी बाजार कीमत करीब 2 लाख रुपए है। इस तरह कुल फ्रीज संपत्ति की कीमत करीब 3 करोड़ 92 लाख रुपए है।

राजस्थान और गुजरात में दर्ज हैं तस्करी के दो मामले

पुलिस के अनुसार, रसीद खान के खिलाफ राजस्थान और गुजरात में मादक पदार्थ तस्करी के दो प्रकरण दर्ज हैं। 5 अगस्त 2025 को गुजरात के गांधीनगर पुलिस स्टेशन ने अहमदाबाद निवासी जावेद उमरभाई मेवाती के कब्जे से 117.690 ग्राम एमडी, 49.890 ग्राम गांजा और नकदी सहित एक कार जब्त की थी। जांच में सामने आया कि यह एमडी और गांजा रसीद खान ने उपलब्ध कराया था।

इस मामले में रसीद खान को 21 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। वह वर्तमान में साबरमती सेंट्रल जेल, अहमदाबाद में बंद है। आरोपी पूर्व में ग्राम पंचायत नौगावां का उपसरपंच भी रह चुका है। पुलिस का कहना है कि प्रतापगढ़ पुलिस मादक पदार्थों और अन्य संगीन अपराधों में लिप्त अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिह्नित कर नियमानुसार फ्रीज और ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रही है।

जयपुर: नशे में धुत व्यक्ति ने युवती को कई थप्पड़ मारे, पत्नी से बोला- बंदूक लेकर आ, आज इन्हें मार डालूंगा

ये भी पढ़ें
drunk man slaps girl in jaipur
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.