प्रतापगढ़: अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ मुख्य सरगना, घर पर छापेमारी में 1 किलो 45 ग्राम अफीम और 4.70 लाख रुपए मिले

Pratapgarh Drugs Smuggling: अरनोद (प्रतापगढ़): ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस ने मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1 किलो 45 ग्राम अवैध अफीम जब्त की है। पुलिस ने मौके से जोधपुर जिले के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान 4 लाख 70 हजार रुपए नकद, एक कार और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। जब्त अफीम की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई गई है।