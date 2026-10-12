12 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

करौली

करौली: पत्नी-बच्चों से अलग रह रहे BJP के पूर्व मंडल अध्यक्ष का तालाब में मिला शव, करते थे कपड़े का व्यापार

करौली जिले के हिंडौनसिटी में जलसेन तालाब में बीजेपी के पूर्व शहर मंडल अध्यक्ष व पार्षद चंद्रप्रकाश सिंघल (58) का शव उतराता हुआ मिला। वे कपड़ा व्यापारी थे और कई वर्षों से पत्नी-बच्चों से अलग रह रहे थे।
2 min read
Google source verification

करौली

image

Arvind Rao

Oct 12, 2026

karauli chandraprakash singhal dead

मृतक चंद्रप्रकाश (पत्रिका फोटो)

Karauli Chandraprakash Singhal Dead: हिंडौनसिटी (करौली): करौली रोड स्थित जलसेन तालाब में सोमवार सुबह एक व्यक्ति का शव उतराता हुआ मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अलसुबह घाटों पर मछलियों को दाना डालने पहुंचे लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकलवाया। मौके पर पहुंचे लोगों ने शव की पहचान सराफा बाजार के कपड़ा व्यवसायी चंद्रप्रकाश सिंघल उर्फ चंदू पटवारी (58) पुत्र रामचरण पटवारी के रूप में की।

बता दें कि पुलिस ने जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमॉर्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। चंद्रप्रकाश सिंघल पूर्व में बीजेपी के शहर मंडल अध्यक्ष और शहरी निकाय के पार्षद रह चुके थे। घटना को लेकर मृतक के बड़े भाई राजेंद्र पटवारी ने कोतवाली थाने में मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराई है।

मौत के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस के अनुसार, सुबह कोतवाली के समीप ईदगाह के सामने तालाब में शव मिलने की सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह चौधरी ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को तालाब से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि परिजनों और जानकारों के अनुसार, चंदू पटवारी पारिवारिक कारणों के चलते कई वर्षों से पत्नी और बच्चों से अलग कृष्णा कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे।

पुलिस ने जिला चिकित्सालय में पंचनामा की कार्रवाई के बाद डॉ. रामनरेश कुंभकार, डॉ. रामहरी मीणा और डॉ. हेमराज सैनी के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। चिकित्सकों के अनुसार, प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण डूबना माना जा रहा है। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। मामले की जांच थाना अधिकारी महेंद्र सिंह कर रहे हैं।

सड़क पर खड़ी मिली बाइक

पुलिस ने बताया कि रविवार रात को करौली रोड पर कोतवाली से कुछ दूरी पर ईदगाह के सामने जलसेन तालाब की पाल के पास एक लावारिस बाइक खड़ी थी। कोतवाली थाने के गश्ती दल ने रात करीब एक बजे बाइक के मालिक की तालाब की पाल पर चढ़कर तलाश की। कोई नहीं मिलने पर पुलिस बाइक को उठाकर कोतवाली थाने ले आई। सुबह तालाब में शव मिलने की घटना सामने आने पर बाइक मृतक की होना पाया गया। बाइक की चाबी भी उसके कपड़ों की जेब में मिली थी।

राजसमंद: मशीनों के दौर में भी मिट्टी की कुश्ती का जुनून बरकरार, कांकरोली का शक्करकुड़ी अखाड़ा सहेजे है सदियों पुरानी विरासत

ये भी पढ़ें
rajsamand shakkarkudi akhara kankroli

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Oct 2026 05:49 pm

Published on:

12 Oct 2026 05:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Karauli / करौली: पत्नी-बच्चों से अलग रह रहे BJP के पूर्व मंडल अध्यक्ष का तालाब में मिला शव, करते थे कपड़े का व्यापार

बड़ी खबरें

View All

करौली

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kailadevi Fair : राजस्थान का प्रसिद्ध कैलादेवी शारदीय नवरात्र मेला कल से, आएंगे लाखों श्रद्धालु

karauli famous kailadevi sharadiya navratri fair 11 october
करौली

Rajasthan Crime: 78 साल के बुजुर्ग भाई पर नहीं आया तरस, छोटे भाई ने ही बेरहमी से कर दी हत्या

Brother Murder
करौली

करौली सरपंच आरक्षण सूची: जानिए आपकी ग्राम पंचायत में किस वर्ग का बनेगा सरपंच

Karauli Sarpanch Reservation Lottery
करौली

करौली की ग्रामीण सियासत में बड़ा उलटफेर, 11 पंचायत समितियों में आरक्षण तय; बदले चुनावी समीकरण

karauli panchayat election reservation list
करौली

Hindaun City : करौली एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई, जयपुर डिस्कॉम का टेक्नीशियन रिश्वत लेते गिरफ्तार

karauli acb action jaipur discom technician jagdish bairwa arrested bribe
करौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.