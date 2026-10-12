करौली: पत्नी-बच्चों से अलग रह रहे BJP के पूर्व मंडल अध्यक्ष का तालाब में मिला शव, करते थे कपड़े का व्यापार

पुलिस ने बताया कि रविवार रात को करौली रोड पर कोतवाली से कुछ दूरी पर ईदगाह के सामने जलसेन तालाब की पाल के पास एक लावारिस बाइक खड़ी थी। कोतवाली थाने के गश्ती दल ने रात करीब एक बजे बाइक के मालिक की तालाब की पाल पर चढ़कर तलाश की। कोई नहीं मिलने पर पुलिस बाइक को उठाकर कोतवाली थाने ले आई। सुबह तालाब में शव मिलने की घटना सामने आने पर बाइक मृतक की होना पाया गया। बाइक की चाबी भी उसके कपड़ों की जेब में मिली थी।