Karauli News: धनतेरस पर मामचारी बांध से नहरों में बहा पानी, 12 गांवों के किसानों के चेहरों पर छाई खुशी

करौली जिले के किसानों के लिए धनतेरस का पावन पर्व दोहरी खुशियां लेकर आया है। जिला मुख्यालय के समीपवर्ती मामचारी बांध की नहरों से शुक्रवार 6 नवंबर 2026 को रबी की फसल की सिंचाई के लिए विधिवत पानी छोड़ दिया गया है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों, कनिष्ठ अभियंताओं और जल वितरण समिति के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में नहरों के गेट खोले गए।