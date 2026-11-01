Rajasthan Crime: 8 माह की बच्ची का पिता ही निकला हत्यारा, फंसाने के चक्कर में अपनी ही बेटी को मारा, सनसनीखेज खुलासा

करौली। जिले के हिण्डौनसिटी में आठ माह की मासूम बच्ची की मौत के मामले में ऐसा खुलासा हुआ है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। जिस पिता पर अपनी बेटी की सुरक्षा और परवरिश की जिम्मेदारी थी, वही उसका हत्यारा निकला। घरेलू विवाद के बाद पिता ने अपनी ही आठ माह की बच्ची की जान ले ली और फिर हत्या का आरोप अपने भतीजों पर मढ़ने के लिए झूठी कहानी गढ़ दी। हालांकि पुलिस की जांच में उसकी साजिश ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। घटनास्थल के आसपास पूछताछ और गवाहों के बयानों से सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने आरोपी पिता रामदेव जाटव (39) निवासी खेड़े का पुरा को गिरफ्तार कर लिया।