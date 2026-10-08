Rajasthan Crime: 78 साल के बुजुर्ग भाई पर नहीं आया तरस, छोटे भाई ने ही बेरहमी से कर दी हत्या

करौली। गुढ़ाचंद्रजी के निकटवर्ती गांव गढ़मोरा में कृषि भूमि के विवाद में दो सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने 78 वर्ष के बड़े भाई को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी और फिर बेरहमी से लाठियों से पीटा। इससे मनोहर मीना (78) की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस शव को गुढाचंद्रजी अस्पताल लेकर आई। जहां परिजनों ने मामले में पुलिस की ढिलाई का आरोप लगाकर शव लेने व पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर मोर्चरी के पास बैठ गए।