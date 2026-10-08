‘पुलिस पकड़कर नहीं लाई थी’… रितुराज की मौत पर DCP का दावा, अब CCTV फुटेज से खुलेगा राज

जयपुर. राज्य मानवाधिकार आयोग शहर के मुहाना थाने में कथित मारपीट से युवक की मौत मामले की स्वयं जांच करेगा। आयोग अध्यक्ष जीआर मूलचंदानी ने आयोग के महानिरीक्षक हिंगलाज दान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संध्या यादव को इस बारे में निर्देश दिया। आयोग अध्यक्ष ने इन दोनों अधिकारियों से स्वयं के स्तर पर घटना की जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जांच के लिए घटना के गवाहों व चिकित्सकों से साक्ष्य लिए जाएंगे, वहीं मेडिकल रिपोर्ट की भी जांच की जाएगी। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि घटना के दिन से एक सप्ताह पहले तक की सीसीटीवी फुटेज ली जाए।