जयपुर में रितुराज लोहार मौत मामले में बड़ा अपडेट, सांप के डसने की कहानी पर उठे सवाल; पूर्व मंत्री ने लगाए गंभीर आरोप

मामले को लेकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक्स पर लिखा, भजनलाल शर्मा जी, आपकी सरकार और आपकी पुलिस से मेरा सीधा सवाल है, एक युवक की जान चली गई, फिर भी दोषियों को बचाने और सच्चाई दबाने की कोशिश क्यों की गई? जयपुर के मुहाना थाने में युवक की अवैध हिरासत, टॉर्चर और उसके बाद हुई मौत का मामला बेहद गंभीर और शर्मनाक है। युवक को गंभीर चोट लगने के बाद पहले दो निजी अस्पतालों में ले जाया गया, फिर SMS अस्पताल पहुंचाया गया और पूरे मामले को छिपाने के लिए सांप के डसने की झूठी कहानी तक गढ़ी गई। यहां तक कि 10 एंटीवेनम इंजेक्शन लगवाए गए और ₹96 हजार का बिल भी भरा गया।