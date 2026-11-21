Rajasthan Politics : जयपुर। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा सरकार के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। गहलोत की ओर से बजट घोषणा के बावजूद आयोजन नहीं होने पर सवाल उठाए जाने के बाद विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गहलोत की बजट फाइल्स सीरीज को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अपने शासनकाल की अधूरी घोषणाएं भूलकर अब जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। पटेल ने दावा किया कि खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के लिए अब तक 2 लाख 31 हजार से अधिक खिलाड़ी पंजीकरण करा चुके हैं।