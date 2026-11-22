स्कूलों में मोबाइल पर पाबंदी हो

अमरीका की तर्ज पर भारत के स्कूलों में भी मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने पर विचार करना चाहिए। कक्षा तीन से दसवीं तक के करीब 33 लाख विद्यार्थियों पर हुए एक शोध में मोबाइल पर प्रतिबंध से एकाग्रता बढ़ने के संकेत मिले हैं। साथ ही गणित और पठन क्षमता के परिणामों में भी सुधार देखा गया। अमरीका के 40 से अधिक राज्यों में स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कदम बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है। भारत में भी विद्यार्थियों की उम्र और शैक्षणिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को नियंत्रित किया जाना चाहिए।

- शिवजी लाल मीना, जयपुर

-----------------------------------