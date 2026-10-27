राजस्थान पंचायत चुनाव: नाम वापसी के बाद हिण्डौनसिटी की 3 पंचायत समितियों में बदले समीकरण, 51 वार्डों में 373 प्रत्याशी मैदान में

श्रीमहावीरजी पंचायत समिति के 17 वार्डों में नामांकन वापसी के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। नामांकन वापस लेने के बाद 50 प्रत्याशियों के मैदान से हटने के बाद अब 138 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए है। प्रत्याशियों की अंतिम स्थिति स्पष्ट होने के साथ ही क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। अब सभी की नजरें वार्डवार मुकाबलों और मतदाताओं के रुझान पर टिकी हैं। नामांकन वापसी के बाद कई वार्डों में चुनावी समीकरण बदल गए हैं। कुछ वार्डो में प्रत्याशियों की संख्या कम होने से मुकाबला सीमित हो गया है, जबकि अन्य में बहुकोणीय संघर्ष के आसार बने हुए हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के सामने अपने समर्थकों को एकजुट रखने और अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचने की चुनौती रहेगी।