राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: कुछ ही देर रही जीत की खुशी, एक ही रात में 3 बार हुई मतगणना और सुबह पलट गया पासा

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर खुद रिटर्निंग अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण और पुलिस निरीक्षक मनीष खोईवाल गोवाड़ी पहुंचे। दोनों अधिकारियों की देखरेख में पूरी मतगणना फिर से शून्य से शुरू कराई गई। इस बार गिनती में सामने आया कि प्रकाश डेंडोर को 1194 मत और कमलेश सरपोटा को 1106 मत प्राप्त हुए हैं। जिस पर प्रकाश डेंडोर 88 मतों से विजयी हुए। जांच में पाया गया कि पहली और दूसरी गिनती के दौरान एक बूथ के मतों के पूरे बंडल को गिना ही नहीं गया था, जिसके कारण यह पूरा विवाद खड़ा हुआ। अंत में रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में प्रकाश डेंडोर को विधिवत विजयी घोषित किया गया।