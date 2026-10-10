Kailadevi Fair : राजस्थान का प्रसिद्ध कैलादेवी शारदीय नवरात्र मेला कल से, आएंगे लाखों श्रद्धालु

Kailadevi Fair : करौली. उत्तर भारत की प्रसिद्ध कैलादेवी आस्थाधाम में 11 से 20 अक्टूबर तक कैलामाता के आयोजित होने वाले शारदीय नवरात्र मेले की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने कैलादेवी मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को मेले से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं सुगम दर्शन के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।