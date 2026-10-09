Weather Update : राजस्थान में 10 अक्टूबर से पलटेगा मौसम, बारिश और तेज हवा की संभावना, फिर दस्तक देगी गुलाबी सर्दी

जयपुर में आज 9 अक्टूबर को रात 9 बजे तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जयपुर का आज अधिकतम तापमान अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जयपुर में गुरुवार को दिनभर आसमान साफ रहा और धूप रही। हल्की हवा चलने से तापमान में 1 डिग्री तक गिरावट हुई। जयपुर में अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।