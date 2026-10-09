Jaipur : न्यू सांगानेर रोड पर आज नहीं चलेगा जेडीए का बुलडोजर, व्यापारियों और जनता के आंसू थमे, मिली बड़ी राहत

विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विधायक गोपाल शर्मा पहुंचे और प्रभावितों से बातचीत की। विधायक ने कहा कि हाईकोर्ट में अगली तारीख पर सरकार इस पूरे विषय पर पक्ष रखेगी और स्थानीय मुद्दे के बारे में भी जानकारी देगी। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने विधायक का विरोध भी किया। विधायक के वहां से जाने के बाद पूर्व पार्षद दशरथ सिंह समेत कई कांग्रेस नेता-समर्थक पहुंचे और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।