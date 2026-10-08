Tonk Crime : पानी में तैरती चप्पल बनी अहम सुराग, राजू गुर्जर की हत्या का हुआ खुलासा, जानें कैसे पकड़ में आए आरोपी

पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और फुटप्रिंट सहित अन्य साक्ष्य जुटाए। आस-पास के गांवों और ढाणियों में डोर-टू-डोर पूछताछ की गई। घटनास्थल के पास खेत में पानी में तैरती एक चप्पल और पास ही लोहे का पाइप भी मिला। जिला स्पेशल टीम ने चप्पल की फोटो लेकर घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर स्थित सरकारी स्कूल में बच्चों से उसके बारे में जानकारी ली। पूछताछ में चप्पल की पहचान निरुद्ध किए गए एक नाबालिग के छोटे भाई ने अपने बड़े भाई के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने संदिग्ध के घर की तलाशी लेकर दोनों नाबालिगों को निरुद्ध किया। पूछताछ में पुलिस के अनुसार वारदात का खुलासा हुआ।