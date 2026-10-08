8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

श्री गंगानगर

Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव में ड्यूटी से बचने का नया खेल, पुरुष कर्मचारी बन रहे महिला!, आयोग सतर्क

Rajasthan Panchayat Elections : श्रीगंगानगर. राजस्थान पंचायत चुनाव में ड्यूटी का नाम सुनते ही कुछ कर्मचारियों की 'ड्यूटी से बचने की कला' भी जाग जाती है। नगर निकाय चुनाव में इसका एक दिलचस्प तरीका सामने आया था।
2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Oct 08, 2026

rajasthan panchayat elections avoid duty game male employee turned female

Rajasthan Panchayat Elections : ग्राफिक्स फोटो पत्रिका

Rajasthan Panchayat Elections : श्रीगंगानगर. राजस्थान पंचायत चुनाव में ड्यूटी का नाम सुनते ही कुछ कर्मचारियों की 'ड्यूटी से बचने की कला' भी जाग जाती है। नगर निकाय चुनाव में इसका एक दिलचस्प तरीका सामने आया था। नाम पुरुष का, लेकिन जेंडर वाले कॉलम में 'फीमेल'! महिला कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी से छूट होने का फायदा उठाने के लिए कुछ पुरुष कर्मचारियों ने रिकॉर्ड में ही अपना जेंडर बदलने का प्रयास किया, लेकिन पकड़ में आ गए।

अब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में ऐसे 'जेंडर गेम' पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। यह मामला इसलिए भी दिलचस्प हैं कि कई नाम ऐसे हैं, जो पुरुष और महिला दोनों के हो सकते हैं। मसलन कमलेश, शशि, विनोद, परमजीत जैसे नाम सुनकर यह तय करना आसान नहीं कि कर्मचारी पुरुष है या महिला। ऐसे में यदि रिकॉर्ड में जेंडर के कॉलम में 'फीमेल' दर्ज कर दिया जाए तो संबंधित कर्मचारी को महिला मानकर चुनाव ड्यूटी से बाहर रखा जा सकता है।

अब होगी गहराई से पड़ताल

नगर निकाय चुनाव के दौरान पदमपुर और सूरतगढ़ ब्लॉक के ऐसे कई मामले सामने आने के बाद इस बार पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में कर्मचारी डाटा की जांच को लेकर ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। खास तौर पर उन नामों पर नजर रहेगी, जहां नाम और दर्ज जेंडर में अंतर दिखाई देता है। प्रशासन का साफ संदेश है कि चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए गलत जानकारी देना भारी पड़ सकता है। यदि किसी कर्मचारी ने जानबूझकर गलत जेंडर दर्ज कराकर खुद को महिला दिखाने का प्रयास किया तो कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, कर्मचारी का डाटा सत्यापित करने वाले संबंधित शाला प्रधान की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। कुल मिलाकर इस बार चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए 'फीमेल' बनने का खेल आसान नहीं होगा।

जीत के बाद नहीं निकाल सकेंगे

पंचायती राज आम चुनाव में जीत का जश्न इस बार सड़कों पर नहीं मनाया जा सकेगा। चुनाव परिणाम आने के बाद विजेता उम्मीदवारों को विजय जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। उसे बिना कोई शोर-शराबा किए समर्थकों के साथ चुपचाप घर लौटना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव ने बताया कि पंचायती राज चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत विजय जुलूस पर रोक रहेगी।

Ashutosh Dixit : भारतीय वायु सेना के नए प्रमुख बने आशुतोष दीक्षित, जानिए राजस्थान से क्या हैं कनेक्शन?

ये भी पढ़ें
ashutosh dixit appointed new chief indian air force know Barmer connection

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 05:35 pm

Published on:

08 Oct 2026 05:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan Panchayat Elections : पंचायत चुनाव में ड्यूटी से बचने का नया खेल, पुरुष कर्मचारी बन रहे महिला!, आयोग सतर्क

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

श्रीगंगानगर में छात्रा से बदसलूकी और मारपीट मामले में हॉस्टल संचालक दोषी करार, कोर्ट का बड़ा फैसला

sriganganagar hostel operator convicted
श्री गंगानगर

Rajasthan: पानी में डूबने से मां-बेटे की मौत, 7 साल की बेटी को चाचा ने बचाया

sri ganganagar
श्री गंगानगर

Rajasthan Police : सेवानिवृत्ति पुलिस कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था, अब पेंशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

rajasthan retired police personnel new system now not worry about pension
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में 70 लाख की हेरोइन के साथ पंजाब का तस्कर गिरफ्तार, अनूपगढ़ में देनी थी डिलीवरी

punjab smuggler arrested
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में लाखों की नशीली दवाओं का कारोबार, पुलिस के हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड; ऐसे हुआ खुलासा

drug racket busted mastermind arrested
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.