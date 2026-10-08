Rajasthan : राजस्थान कांग्रेस से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव से पहले गोपाल गुर्जर और नेम सिंह फौजदार कांग्रेस में शामिल

Rajasthan : राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले 2 नेताओं ने कांग्रेस ज्वॉइन की। भरतपुर के नेम सिंह फौजदार और गोपाल गुर्जर कांग्रेस में शामिल हुए। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दोनों नेताओं को पार्टी ज्वॉइन कराई। गोपाल गुर्जर ने पंचायत चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर 'घर वापसी' की है। गोपाल गुर्जर ने बगावत करके मालपुरा से विधानसभा चुनाव 2023 लड़ा था। गोपाल गुर्जर की घर वापसी से मालपुरा टोंक में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। बताया जा रहा है कि उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था। गोपाल गुर्जर को विधानसभा में करीब 48 हजार वोट मिले थे। इससे पहले वे वर्ष 2020 में कांग्रेस के टिकट पर मालपुरा पंचायत समिति के वार्ड-9 से सदस्य भी चुने गए थे।