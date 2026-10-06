Rajasthan Census : राजस्थान में 10 से 24 जनवरी तक स्वगणना, 25 जनवरी से 28 फरवरी तक होगी जनगणना, 1.80 लाख की लगेगी ड्यूटी

दूसरे चरण में Population Enumeration (PE) के तहत प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी तथा सामाजिक-आर्थिक, जनसांख्यिकीय एवं प्रवासन से संबंधित विस्तृत जानकारी संकलित की जाएगी। राजस्थान के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सेल्फ एन्यूमेरेशन 10 से 24 जनवरी 2027, जबकि पॉपुलेशन एन्यूमेरेशन 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होगी। इसके बाद 28 फरवरी 2027 की रात बेघर आबादी की गणना तथा 1 से 5 मार्च 2027 तक रिवीजनल राउंड प्रस्तावित है। जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे निर्धारित की गई है।