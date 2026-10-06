Rajasthan Police : सेवानिवृत्ति पुलिस कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था, अब पेंशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही इसे डिजिटल रूप देने पर भी जोर दिया जा रहा है। पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनावश्यक आवाजाही में कमी आएगी। वहीं, अधिक आवाजाही वाले अस्पतालों में पेंशनर्स की सुविधा के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें उपचार और अन्य जरूरी सेवाओं के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।