6 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

श्री गंगानगर

Rajasthan Police : सेवानिवृत्ति पुलिस कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था, अब पेंशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

Rajasthan Police : राजस्थान में पुलिस सेवा में जिंदगी के अहम साल देने वाले कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सेवानिवृत्ति पुलिस कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है।
2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Sanjay Kumar Srivastava

image

जितेंद्र ओझा

Oct 06, 2026

rajasthan retired police personnel new system now not worry about pension

Rajasthan Police : प्रतीकात्मक फोटो एआइ से बनाई है।

Rajasthan Police : सूरतगढ़ पुलिस सेवा में जिंदगी के अहम साल देने वाले कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रदेश स्तर पर जारी निर्देशों के तहत जिला मुख्यालयों पर 'पेंशन मित्र' की व्यवस्था की जाएगी। यह सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को पेंशन प्रक्रिया, आवेदन और जरूरी दस्तावेज तैयार करने से लेकर अन्य औपचारिकताओं में मदद करेगा।

खास बात यह है कि सेवानिवृत्ति के दिन या उससे पहले ही पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। नई व्यवस्था का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन शुरू होने में होने वाली देरी को कम करना है। साथ ही पेंशन से संबंधित शिकायतों का 30 दिन में निस्तारण सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जा रही है। इससे सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

डिजिटल होगा जीवन प्रमाण पत्र

पेंशन प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही इसे डिजिटल रूप देने पर भी जोर दिया जा रहा है। पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनावश्यक आवाजाही में कमी आएगी। वहीं, अधिक आवाजाही वाले अस्पतालों में पेंशनर्स की सुविधा के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि उन्हें उपचार और अन्य जरूरी सेवाओं के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

अनुभवों से सुधरेगी पुलिस व्यवस्था

नई पहल सिर्फ पेंशन सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगी। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों के सेवा काल के अनुभवों और सुझावों को भी दर्ज किया जाएगा। लंबे समय तक पुलिस सेवा में काम कर चुके कर्मचारियों के अनुभवों का इस्तेमाल पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जाएगा। इसके अलावा पेंशन से जुड़े कानूनी मामलों को भी आपसी समन्वय के जरिए अदालत के बाहर निपटाने पर जोर रहेगा, ताकि लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिल सके।

मिलेगा पुलिस कर्मियों को फायदा

पुलिस उपाधीक्षक पारसमल ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को समय पर पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ उपलब्ध कराना तथा पूरी प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाना है। उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार ही इस व्यवस्था की पालना करवाई जा रही है।

Banswara : ‘काश हेलमेट पहना होता..’, निलेश-समीर हैंडबॉल के राज्य स्तर के खिलाड़ी थे, अंतिम संस्कार में रोया पूरा गांव

ये भी पढ़ें
banswara nilesh sameer worn helmets entire village cried at funeral

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Oct 2026 03:21 pm

Published on:

06 Oct 2026 03:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan Police : सेवानिवृत्ति पुलिस कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था, अब पेंशन के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्रीगंगानगर में 70 लाख की हेरोइन के साथ पंजाब का तस्कर गिरफ्तार, अनूपगढ़ में देनी थी डिलीवरी

punjab smuggler arrested
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में लाखों की नशीली दवाओं का कारोबार, पुलिस के हत्थे चढ़ा मास्टरमाइंड; ऐसे हुआ खुलासा

drug racket busted mastermind arrested
श्री गंगानगर

RLP के 20 नेताओं-कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज होने पर भड़के हनुमान बेनीवाल, राजस्थान सरकार पर साधा निशाना

Hanuman Beniwal
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में आधी रात भारी बवाल: कचरा प्लांट के विरोध में सड़क पर उतरे हजारों ग्रामीण, बेनीवाल की एंट्री के बाद थमा आंदोलन

sriganganagar midnight clash
श्री गंगानगर

राजस्थान क्राइम: 9वीं की छात्रा को युवक ने प्रेम जाल में फंसाया फिर स्कूल से ही ले भागा, अब अदालत ने सुनाई सजा

sirohi rape news
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.