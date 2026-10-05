Banswara : ‘काश हेलमेट पहना होता..’, निलेश-समीर हैंडबॉल के राज्य स्तर के खिलाड़ी थे, अंतिम संस्कार में रोया पूरा गांव

बांसवाड़ा जिले में रविवार दोपहर एक सड़क हादसे में दो छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। बांसवाड़ा-उदयपुर मार्ग पर सुंदनी के पास रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 दोस्तों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद दोनों छात्र सड़क पर गिर गए और बस की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों के सिर में गंभीर चोट लगी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद बस चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। मोटागांव थानाधिकारी देवीलाल के अनुसार मृतकों की पहचान सुंदनी निवासी समीर पुत्र रूपलाल यादव और नीलेश पुत्र विट्ठल यादव के रूप में हुई है।