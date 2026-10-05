CM Bhajanlal : सीएम भजनलाल का बड़ा बयान, SIR में 13 करोड़ वोट कटने का दावा पूरी तरह भ्रामक व असत्य!

देशभर के 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं। विपक्षी दलों का ऐसा दावा है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम दोबारा शामिल करने के लिए 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया हैं। यह लिखित निर्देश 29 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया। जिसे 1 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुनर्व्यक्त किया गया।