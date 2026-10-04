Rajasthan: रेलवे का बड़ा फैसला, योगनगरी व जम्मूतवी-अजमेर ट्रेन बदले रूट से चलेगी, 2 ट्रेनों के बढ़ाए अतिरिक्त फेरे

Railway Alert : रेलवे ने साबरमती-योगनगरी ऋषिकेश ट्रेन और जम्मूतवी-अजमेर ट्रेन को बदले रूट से चलाने का फैसला किया है। वहीं यात्रियों की राहत के लिए जयपुर-बांद्रा स्पेशल और भावनगर-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन के अतिरिक्त फेरे बढ़ाए गए है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, गाजियाबाद यार्ड में तकनीकी कार्य के कारण साबरमती-योगनगरी ऋषिकेश ट्रेन 4 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। जिससे यात्रियों को परेशानी होगी। 4 दिसंबर को साबरमती से रवाना होने वाली ट्रेन दिल्ली-शाहदरा-नोली-शामली-टपरी होकर चलेगी। मार्ग परिवर्तन के कारण यह ट्रेन गाजियाबाद, नया गाजियाबाद, मोदीनगर, मेरठ कैंट, मेरठ सिटी, सकौती टांडा, मुजफ्फरनगर और देवबंद स्टेशनों पर ठहराव नहीं करेगी।