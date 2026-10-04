Jaisalmer : टायर फटने से अनियंत्रित वाहन ट्रांसफार्मर में घुसा, 7 एयरफोर्स अधिकारी बाल-बाल बचे, टला बड़ा खतरा

Jaisalmer : जैसलमेर के लाठी कस्बे के मुख्य बाजार से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग-11 पर रविवार को अचानक हुए हादसे ने लोगों को दहला दिया। एयरफोर्स अधिकारियों को लेकर जा रही स्कॉर्पियो का चलते समय टायर फट गया। इससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन सड़क किनारे लगे विद्युत ट्रांसफार्मर से जा टकराया। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रांसफार्मर के साथ विद्युत पोल भी धराशायी हो गया। वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।